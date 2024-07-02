Συνελήφθη χθες (1 Ιουλίου 2024) το πρωί σε περιοχή του δήμου Θερμαϊκού στη Θεσσαλονίκη, από αστυνομικούς της Ομάδας Δημόσιας Ασφάλειας του Τμήματος Ασφάλειας Πολυγύρου, ένας 50χρονος αλλοδαπός, καθώς σε βάρος του εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης του Ανακριτή Χαλκιδικής για τα αδικήματα της εγκληματικής οργάνωσης, της διακεκριμένης κλοπής και της κλοπής.

Ο 50χρονος, υπηκοότητας Βόρειας Μακεδονίας, σύμφωνα με το voria.gr, επέδειξε στους αστυνομικούς πλαστή ταυτότητα και πλαστή άδεια οδηγήσεως. Σημειώνεται ότι, κατά τη στιγμή της σύλληψης απώθησε τους αστυνομικούς προκειμένου να αποφύγει τη σύλληψη.

Σε έρευνα που έγινε στην οικία του, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, διάφορα διαρρηκτικά εργαλεία (κατσαβίδια, κόφτες γυάλινων επιφανειών, κ.α. ), το χρηματικό ποσό των 1.120 ευρώ, 1 κινητό τηλέφωνο και 1 φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής. Επίσης, σε βάρος του εκκρεμούσε Βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Γρεβενών για παραβίαση των όρων που του είχαν επιβληθεί, καθώς και απόφαση του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Έδεσσας, σύμφωνα με την οποία του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 13 μηνών για απόπειρα κλοπής, κατοχή και χρήση ταξιδιωτικού εγγράφου τρίτου προσώπου.

Σε βάρος του εκκρεμούσε και μέτρο απαγόρευσης εισόδου σε χώρες Schengen.

