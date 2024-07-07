Την Πέμπτη το πρωί θα οδηγηθεί στον Ανακριτή για να απολογηθεί ο 44χρονος κατηγορούμενος για την δολοφονία του 54χρονου τοπογράφου έξω από τα γραφεία της εταιρίας του στο Ψυχικό, μετά από προθεσμία που ζήτησε και έλαβε από τον δικαστικό λειτουργό.

Ο κατηγορούμενος μεταφέρθηκε κάτω από αυστηρά μέτρα ασφαλείας στα δικαστήρια της Ευελπίδων λίγο μετά τις 9 το πρωί, όπου αρχικά οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα για να εκτελεστεί το ένταλμα σύλληψης που εξέδωσαν οι δικαστικές αρχές σε βάρος του με βάση το υλικό που συνέλεξαν οι αστυνομικοί.

Στην συνέχεια, ο 44χρονος, που σύμφωνα με την δικογραφία είναι αυτός που εκτέλεσε με αλλεπάλληλους πυροβολισμούς τον τοπογράφο, οδηγήθηκε στον Ανακριτή από τον οποίο ζήτησε προθεσμία για να προετοιμάσει την απολογία του έναντι της κατηγορίας για ανθρωποκτονία από πρόθεση και παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία.

Πώς έφτασε η αστυνομία στα ίχνη του

Κάμερες κλειστού κυκλώματος, κρίσιμες πληροφορίες μετά τη δολοφονία, και η επιβεβαίωση κίνησής του με το μαύρο σκούτερ της δολοφονίας ξεσκέπασαν απ’ ό,τι φαίνεται τον 44χρονο συλληφθέντα για την εν ψυχρώ δολοφονία του 54χρονου τοπογράφου στο Ψυχικό.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ, μια μέρα πριν την εκτέλεση του 54χρονου στο πλαίσιο της κατόπτευσης του στόχου, και μετά τη δολοφονία, ο 44χρονος με το μαύρο σκούτερ κατέληξε σε υπόγειο πάρκινγκ πολυκατοικίας στου Ζωγράφου που ανήκει στην αδελφή του. Από εκεί, μετά τη δολοφονία, έφυγε αφού άλλαξε ρούχα, με μια μοτοσικλέτα μεγάλου κυβισμού η οποία ανήκει μεν σε εταιρεία που δραστηριοποιείται στο Αγρίνιο, ωστόσο φέρεται να τη χρησιμοποιούσε ο ίδιος προκείμενου να αποφύγει την αναζήτηση από την άμεση δράση, καθώς είχαν τις περιγραφές τόσο του μαύρου σκούτερ όσο και του ρουχισμού του. Κατευθύνθηκε στο σπίτι της συντρόφου του στο Ψυχικό, και λίγες ώρες μετά πήγε και πάλι στο υπόγειο πάρκινγκ στου Ζωγράφου. Φαίνεται να φεύγει με ένα αυτοκίνητο, και πίσω του άγνωστο άτομο, με το μαύρο σκούτερ της δολοφονίας, ενδεχομένως και τα 2 όπλα για να τα εξαφανίσει.

Σε εξέλιξη είναι η ερεύνα της ΕΛ.ΑΣ για να εντοπίσει και το άγνωστο άτομο.

Τα στελέχη του τμήματος Εγκλημάτων Κατά Ζωής προχώρησαν στη σύλληψή του για να μη χαθούν πολύτιμα στοιχεία της έρευνας, και όχι υπό τον φόβο να διαφύγει στο εξωτερικό.



Σε παράλληλο στάδιο οι αρμόδιοι αξιωματικοί αναζητούν τον ηθικό αυτουργό της δολοφονίας του τοπογράφου, με έναν από τους υπόπτους να δραστηριοποιείται στη Μύκονο, στον τομέα των ακίνητων. Σε αυτό το πλαίσιο, η σύντροφος του 44χρονου, κατέθεσε ότι γνωρίζει τον ύποπτο για ηθική αυτουργία, και μάλιστα ότι ο σύντροφός της τον είχε συναντήσει τουλάχιστον δυο φορές στη Μύκονο το περασμένο Πάσχα για να συζητήσουν για δουλειές όπως χαρακτηριστικά είπε. Σημειώνεται ότι στην πολυκατοικία στην οποία διαμένει η ίδια, και συνελήφθη ο 44χρονος, διαμένει επίσης ο αδελφός συνεργάτη του βασικού υπόπτου για ηθική αυτουργία.



Μόλις οι αστυνομικοί συνέλαβαν τον 44χρονο, εκείνος φέρεται να τους είπε χαρακτηριστικά. «Με το δικό μου όχημα θα την έκανα; Χαζός είμαι;» επιχείρημα που έχει όμως έχει καταρριφθεί σε ανάλογες περιπτώσεις στο παρελθόν.

Ίχνη πυρίτιδας σε ένα ζευγάρι παπούτσια, μια ζώνη, ένα ζευγάρι γάντια μοτοσικλέτας, ένα μπουφάν μοτοσικλέτας εξετάζονται για να εδραιωθούν επιβαρυντικά στοιχεία σε βάρος του 44χρονου.

Από ένα GPS επίσης 2 κινητά τηλέφωνα θα επιχειρήσουν να ανακτήσουν επικοινωνίες, επαφές και ενδεχομένως στίγματα κίνησης του τα επίμαχα χρονικά διαστήματα πριν κατά τη διάρκεια, και μετά τη δολοφονία. Επίσης, από τα ίδια ηλεκτρονικά μέσα θα επιχειρήσουν να ανακτήσουν και επαφές που αφορούν και τον ύποπτο ηθικό αυτουργό θα προβούν και σε άρση τραπεζικού απόρρητου προκειμένου να δουν αν υπάρχουν εμβάσματα που θα θεωρηθούν ενδεχομένως ως αμοιβή συμβολαίου θανάτου που διεπράχθη, ενώ αναζητούν και το δικό του σπίτι του σε περιοχή Αθήνας.

Όσον άφορα τον ηθικό αυτουργό τα στελέχη τους Τμήματος Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής εκτιμούν ότι πρόκειται σίγουρα για συμβόλαιο θανάτου, από κάποιον που θεωρούσε ότι απειλούνταν επαγγελματικά από το θύμα στη Μύκονο ή και σε άλλα νησιά των Κυκλάδων.

Γνωστός στις Αρχές ο 44χρονος

Ο 44χρονος έχει πλούσιο ποινικό μητρώο με εμπλοκή σε αρκετές υποθέσεις, ανάμεσα στις οποίες και η υπόθεση απαγωγής γνωστού εφοπλιστή, που είχε απασχολήσει το πανελλήνιο.

Πηγή: Skai.gr, ΑΠΕ-ΜΠΕ

