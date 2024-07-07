Καταγγελία στον ΣΚΑΪ: Χάθηκε η σοδιά από το χαλάζι στην Πέλλα 

Την απελπισία των παραγωγών ροδάκινων, μήλων και βερίκοκων στην Πέλλα εξέφρασε μιλώντας στον ΣΚΑΪ ο πρόεδρος του συνεταιρισμού Παναγίτσας, Γιώργος Πολατίδης, καταγγέλλοντας ότι από το χαλάζι των προηγούμενων ημερών καταστράφηκε όλη η σοδειά.

Όπως είπε, από την κακοκαιρία καταστράφηκαν πάνω 50.000 καλλιεργήσιμα στρέμματα.

«Έχει γίνει καταστροφή όχι μόνο στους καρπούς αλλά και στα δέντρα, που μπορεί να μην καρπίσουν ούτε του χρόνου» τόνισε χαρακτηριστικά.

Ο κος Πολατίδης ζήτησε την αρωγή του κράτους με αποζημιώσεις σύντομα γιατί «το χωριό δεν θα μπορεί να ζήσει».

