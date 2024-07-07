Μία 32χρονη γυναίκα έχασε πριν δύο ημέρες αιφνιδίως την ζωή της σε υδάτινο πάρκο ψυχαγωγίας ( waterland) στη Θεσσαλονίκη, όπου είχε πάει με τα δυο μικρά παιδιά της.
Η άτυχη γυναίκα κατέρρευσε ξαφνικά πριν μπει στην πισίνα, πέφτοντας πάνω στην φίλη της που ήταν μαζί.
Αμέσως έφτασαν 3 ναυαγοσώστες και γιατρός που της έκαναν ΚΑΡΠΑ αλλά δεν κατάφεραν να την κρατήσουν στη ζωή.
Αρχικά ειπώθηκε ότι η γυναίκα πέθανε από τεχνητό κύμα του πάρκου αλλά τελικά, σύμφωνα με την αστυνομία και τον ιδιοκτήτη, αυτό δεν ισχύει.
Νωρίτερα, η 32χρονη είχε καταναλώσει φαγητό που είχε φέρει από έξω.
