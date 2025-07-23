Σε εφαρμογή τίθεται άμεσα επιχειρησιακό σχέδιο με 7 έκτακτα μέτρα για την αντιμετώπιση της επιζωοτίας της ευλογιάς των αιγοπροβάτων, μετά από απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστα Τσιάρα.

Η κατάσταση κρίνεται εξαιρετικά κρίσιμη και απαιτεί καθολική κινητοποίηση όλων των διαθέσιμων δυνάμεων, με στόχο τον άμεσο περιορισμό και την πλήρη εκρίζωση της νόσου, τονίζει το υπουργείο.

Τα μέτρα που αποφασίστηκαν και τίθενται άμεσα σε ισχύ είναι τα εξής:

1. Μετά από επικοινωνία του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστα Τσιάρα με τους αρμόδιους Περιφερειάρχες κηρύσσονται σε κατάσταση Ειδικής Κινητοποίησης Πολιτικής Προστασίας οι εξής Περιφέρειες:

Δυτικής Ελλάδας (περιφερειακή ενότητα: Αιτωλοακαρνανίας)

Στερεάς Ελλάδας (περιφερειακή ενότητα : Φωκίδας)

Θεσσαλίας (περιφερειακές ενότητες: Μαγνησίας, Λάρισας, Τρικάλων)

Δυτικής Μακεδονίας (περιφερειακή ενότητα Φλώρινας)

Κεντρικής Μακεδονίας (περιφερειακές ενότητες: Σερρών, Χαλκιδικής)

Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης (περιφερειακές ενότητες: Ξάνθης, Βόρειου Έβρου, Ροδόπης και Σαμοθράκης).

2. Εντατικοποιούνται τα μέτρα για την εφαρμογή της καθολικής απαγόρευσης μετακινήσεων αιγοπροβάτων εντός των ζωνών προστασίας και επιτήρησης. Στην εφαρμογή του μέτρου θα συνδράμουν η Ελληνική Αστυνομία, η οποία θα ελέγχει τα οχήματα που μεταφέρουν παράνομα ζώα εντός, και στα όρια, των ζωνών αυτών. Ταυτόχρονα, η Πολιτική Προστασία και η Ελληνική Αστυνομία, με τη χρήση drones θα συνδράμουν στην επιτήρηση των περιοχών για την καταπολέμηση της παράνομης βόσκησης. Για τον σκοπό αυτό, ο Κώστας Τσιάρας ήρθε ήδη σε επικοινωνία με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη και τον Υπουργό Πολιτικής Προστασίας, Γιάννη Κεφαλογιάννη.

3. Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ζήτησε την κινητοποίηση όλων των κτηνιάτρων που υπηρετούν σε εποπτευόμενους φορείς του ΥΠΑΑΤ, προκειμένου να ενισχύσουν τις επιχειρησιακές δυνάμεις στο πεδίο.

4. Ακόμα και στις περιπτώσεις προσφυγής στη Δικαιοσύνη από κατόχους εκμεταλλεύσεων στις οποίες εντοπίζονται κρούσματα της νόσου, οι αρμόδιες υπηρεσίες θα προχωρούν άμεσα στη λήψη όλων των προβλεπόμενων μέτρων, όπως η θανάτωση των ζώων, σύμφωνα με το άρθρο 7 του Κανονισμού (ΕΕ) 625/2017, ώστε να διασφαλίζεται ο περιορισμός της.

5. Οι Περιφέρειες αναλαμβάνουν τη συστηματική απολύμανση των αγροτικών δρόμων στις ζώνες προστασίας, με έμφαση στις περιοχές περιμετρικά των εστιών.

6. Προχωρά άμεσα η επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων για όλες τις παραβάσεις και εξετάζεται η αυστηροποίηση του πλαισίου.

7. Συστήνεται άμεσα η Ειδική Επιτροπή διαχείρισης της επιζωοτίας, με τη συμμετοχή στελεχών της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας του ΥΠΑΑΤ, εκπροσώπων της ΕΘΕΑΣ, εκπροσώπων Διεπαγγελματικών Οργανώσεων (Κρέατος και Φέτας), του ΣΕΒ-ΓΑΠ, του ΣΕΚ, του ΕΛΓΟ Δήμητρα και του τμήματος Κτηνιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Σημειώνεται, τέλος, ότι το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων παραμένει σε διαρκή επιχειρησιακή ετοιμότητα και καλεί όλους τους εμπλεκόμενους φορείς σε πλήρη συμμόρφωση και συνεργασία για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της επιζωοτίας.

