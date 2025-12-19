Αυτοψία στο χώρο της εγκατάστασης των πρώτων «έξυπνων» καμερών παρακολούθησης κυκλοφορίας πραγματοποίησε το βράδυ της Πέμπτης ο περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς, με αφορμή την έναρξη του σχετικού προγράμματος της περιφέρειας για την τοποθέτηση συνολικά 388 καμερών στις κεντρικές οδικές αρτηρίες του λεκανοπεδίου.

Μέχρι σήμερα έχουν κατασκευαστεί οι υποδομές σε έξι σηματοδοτικές εγκαταστάσεις:

- τρεις στη συμβολή της Λ. Ποσειδώνος με την Αλίμου, τη Γρηγορίου Λαμπράκη και την Πλατεία Βεργωτή, καθώς και

- τρεις στη συμβολή της Λ. Βουλιαγμένης με την Αλίμου, τη Δωδεκανήσου και την Καλύμνου.

Ο κ. Χαρδαλιάς ανέφερε ότι σε εξέλιξη βρίσκεται η εγκατάσταση των πρώτων 44 καμερών σε σημεία υψηλής επικινδυνότητας έως το Φεβρουάριο.

Μέχρι τα μέσα Ιανουαρίου θα εγκατασταθούν επιπλέον 11 κάμερες, ενώ παράλληλα κατασκευάζονται οι υποδομές στους κόμβους που θα εγκατασταθούν οι υπόλοιπες.

Μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου θα έχουν εγκατασταθεί επιπλέον 33 κάμερες, ενώ προβλέπεται μετά τον Μάρτιο να τοποθετούνται περί τις 85 κάμερες μηνιαίως, ώστε η εγκατάσταση και λειτουργία του συνόλου του εξοπλισμού να έχει ολοκληρωθεί στα τέλη Ιουνίου.

Μέχρι τον Ιούνιο του 2026 το σύνολο των 388 καμερών της περιφέρειας θα έχει δημιουργήσει ένα ολοκληρωμένο δίκτυο ασφάλειας για οδηγούς και πεζούς σε όλο το κεντρικό οδικό δίκτυο της Αττικής.

Υπενθυμίζεται ότι οι κάμερες θα λειτουργούν καθ' όλη τη διάρκεια του 24ώρου καθώς έχουν τη δυνατότητα λήψης φωτογραφιών και βίντεο ακόμη και υπό χαμηλές συνθήκες φωτισμού.

Προκειμένου να τηρηθεί η προστασία των προσωπικών δεδομένων, θα καταγράφεται μονάχα το πίσω μέρος του οχήματος, ώστε να μην διακρίνονται οι επιβαίνοντες.

Ακολούθως, σε συνεργασία με τα υπουργεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Προστασίας του Πολίτη, το σχετικό υλικό θα αποστέλλεται αυτομάτως, χωρίς καμία ανθρώπινη παρέμβαση, σε κεντρικό server διαχείρισης παραβάσεων.

Αποκλειστική πρόσβαση θα έχει μόνο η Ελληνική Αστυνομία, επιβάλλοντας τις προβλεπόμενες ποινές στους παραβάτες, σύμφωνα με τα όσα ορίζει ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας.

Πηγή: skai.gr

