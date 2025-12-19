Μεσολόγγι: Συνελήφθησαν δυο ανήλικοι για bullying σε 14χρονο

Δύο ανήλικοι ηλικίας 15 και 14 ετών συνελήφθησαν το πρωί της Πέμπτης στην Ιερά Πόλη Μεσολογγίου, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων, για bullying σε μαθητή.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία κατά περίπτωση για σωματική βλάβη σε βάρος αδύναμων ατόμων, παράνομη βία και παράβαση της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων, ενώ συνελήφθησαν και οι μητέρες των ανήλικων για την παραμέληση της εποπτείας τους.

Ειδικότερα, προχθές το μεσημέρι, στην Ιερά Πόλη Μεσολογγίου, ο 14χρονος χτύπησε στο πρόσωπο έναν συνομήλικο του και στη συνέχεια ασκώντας του ψυχολογική βία, τον εξανάγκασε να γονατίσει, ζητώντας συγγνώμη σε πρόσωπα που δεν βρίσκονταν στο χώρο, ενώ παράλληλα ο 15χρονος βιντεοσκοπούσε με το κινητό τηλέφωνο του 14χρονου κατηγορούμενου το περιστατικό και στη συνέχεια δημοσιοποίησαν το βίντεο σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης.

Η δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος των συλληφθέντων ανηλίκων και των γονέων τους θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αιτωλοακαρνανίας, ενώ στην κατοχή του 14χρονου βρέθηκε και κατασχέθηκε το κινητό του τηλέφωνο ως μέσο τέλεσης της αξιόποινης πράξης.



Πηγή: skai.gr

