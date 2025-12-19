Συνεχίζεται η δίκη για το δυστύχημα των Τεμπών που αφορά το βιντεοληπτικό υλικό της εμπορικής αμαξοστοιχίας, σήμερα, Παρασκευή, στο Δικαστικό Μέγαρο Λάρισας, ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου.

Η υπόθεση αφορά τη μη προσκόμιση βίντεο από τη διαδρομή της εμπορικής αμαξοστοιχίας, τα οποία είχαν ζητηθεί από τις ανακριτικές αρχές στο πλαίσιο της διερεύνησης της σιδηροδρομικής τραγωδίας της 28ης Φεβρουαρίου 2023.

Στο εδώλιο κάθονται ο πρώην πρόεδρος του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδας (ΟΣΕ), ο πρώην διευθύνων σύμβουλος του ΟΣΕ, καθώς και ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας που είχε αναλάβει τη διαχείριση και φύλαξη του συστήματος βιντεοεπιτήρησης.

Στο δικαστήριο παρίστανται συγγενείς θυμάτων του δυστυχήματος, καθώς και πολίτες που παρακολουθούν την εξέλιξη της υπόθεσης. Η δίκη για τα βίντεο αποτελεί μία από τις επιμέρους ποινικές διαδικασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη και συνδέονται με την ευρύτερη δικαστική διερεύνηση της τραγωδίας των Τεμπών, κατά την οποία έχασαν τη ζωή τους 57 άνθρωποι.

Καρυστιανού: «Ο καιρός έχει γυρίσματα, κάποτε η δίκη για τα Τέμπη θα γίνει με ελεύθερους δικαστές»

«Δεν ταλαιπωρήθηκα [από τα αγροτικά μπλόκα], πιο πολύ ήταν η ομίχλη. Στηρίζουμε τον δίκαιο αγώνα των αγροτών δεν μας ενόχλησε καθόλου η παρουσία των τρακτέρ στην εθνική οδό. Η αστυνομία ήταν βοηθητική, ήταν εξυπηρετική» δήλωσε η Μαρία Καρυστιανού, φτάνοντας στα δικαστήρια της Λάρισας.

Ερωτηθείσα για το τι περιμένει από τη σημερινή δίκη είπε ότι «επειδή έχω και την πικρή χθεσινή ανάμνηση από τον κ. Τριαντόπουλο η αλήθεια είναι ότι κρατώ μικρό καλάθι σε ό,τι αφορά την ελληνική Δικαιοσύνη, μου έχει αποδείξει πολλές φορές ότι δεν έχει φερθεί σωστά».

Σε εκείνο το σημείο της μεταφέρθηκε η πληροφορία ότι οι συνήγοροι των κατηγορούμενων ζήτησαν να αποβληθούν οι συγγενείς και οι υποστηρικτές τους από την αίθουσα, με την κυρία Καρυστιανού να απαντά:

«Να μην ακούσουμε εμείς τίποτα, μάλιστα. Εμείς θα καταδικαστούμε να μη μάθουμε ποτέ την αλήθεια για το τι συνέβη στους ανθρώπους μας. Τι να πω... Ο καιρός έχει γυρίσματα. Εγώ πιστεύω ότι κάποια στιγμή η δίκη των Τεμπών, και από την ανάκριση και από τις πολιτικές ευθύνες, θα γίνει από την αρχή σωστά, με ελεύθερους δικαστές».

