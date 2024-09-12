Ενα πολύ επικίνδυνο περιστατικό συνέβη τις προηγούμενες ημέρες σε δρομολόγιο ΚΤΕΛ από την Αθήνα στη Λαμία και μάλιστα κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Ο οδηγός του λεωφορείου κρατούσε το τιμόνι, ενώ ταυτόχρονα κάπνιζε και έψαχνε τα μηνύματά του στο κινητό του τηλέφωνο διακινδυνεύοντας την ασφάλεια των επιβατών και καταστρατηγώντας κάθε έννοια του κανόνα οδικής κυκλοφορίας.

Όπως φαίνεται σε βίντεο που έφτασε στη Voria.gr, ενώ οδηγούσε, ο οδηγός αρχικά άνοιξε χαρτάκια και με τα δύο του χέρια έστριβε τσιγάρο, οδηγώντας με τους καρπούς των χεριών του. Στη συνέχεια άρχισε να καπνίζει παρά τη ρητή απαγόρευση του καπνίσματος σε δημόσιο όχημα.

Δεν έφτανε όμως μόνον αυτό. Έχοντας στο ένα χέρι το τσιγάρο πήρε και το κινητό του τηλέφωνο στο οποίο αναζητούσε συγκεκριμένες εικόνες από συνομιλίες του για να τις δείξει σε επιβάτη που καθόταν στο διπλανό κάθισμα από εκείνον.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.