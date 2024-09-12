Πάτρα: Κατήγγειλε κλοπή χρηματοκιβωτίου με 50.000 ευρώ από το σπίτι

Tην καταγγελία γυναίκας σύμφωνα με την οποία άγνωστοι δράστες διέρρηξαν την οικία της και "σήκωσαν" χρηματοκιβώτιο που περιείχε 50.000 ευρώ, ερευνούν τις τελευταίες ώρες οι Αστυνομικές Αρχές της Πάτρας.

Σύμφωνα με το tempo24 το περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή της Αγυϊάς και οι αστυνομικοί φαίνεται ότι εντόπισαν ίχνη διάρρηξης στην οικίας της καταγγέλλουσας.

Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη από την Αστυνομία για την ταυτοποίηση των δραστών.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.