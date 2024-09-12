Θεσσαλονίκη: Στον εισαγγελέα ο 46χρονος που παρέσυρε αντρόγυνο και το μωρό τους

Στον εισαγγελέα ποινικής δίωξης οδηγείται σήμερα ο 46χρονος οδηγός, ο οποίος, οδηγώντας υπό την επήρεια αλκοόλ, παρέσυρε χθες το πρωί και τραυμάτισε ένα αντρόγυνο και το δύο ετών παιδί τους, που κινούνταν πεζή, σε περιοχή της Θέρμης Θεσσαλονίκης, σε δρόμο που συνδέει την εθνική οδό Θεσσαλονίκης – Πολυγύρου με την Περαία, κοντά στις εγκαταστάσεις ιδιωτικού ΚΤΕΟ

Εις βάρος του, αστυνομικοί του Τμήματος Τροχαίας Θέρμης σχημάτισαν δικογραφία για σωματική βλάβη από αμέλεια, κατά συρροή, επικίνδυνη οδήγηση και οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ.

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση, ο 37χρονος και η 34χρονη γυναίκα του (έγκυος στον 5ο μήνα) νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου, ενώ το μωρό νοσηλεύεται, εκτός κινδύνου, στην Παιδοχειρουργική Κλινική του ίδιου νοσηλευτικού ιδρύματος.

Όπως έγινε γνωστό από την Αστυνομία, το ζευγάρι (ημεδαποί) και το παιδί είναι μόνιμοι κάτοικοι Βελγίου και βρίσκονταν στη Θεσσαλονίκη, πιθανότατα για διακοπές.

Η οικογένεια την ώρα του ατυχήματος βρισκόταν στην περιοχή για να ενοικιάσουν αυτοκίνητο.

Σύμφωνα με πηγές από το νοσοκομείο Παπαγεωργίου, όπου διακομίσθηκαν, η κατάσταση του 37χρονου κρίνεται πιο σοβαρή.

Ο 46χρονος μίλησε με τη μητέρα του πριν και μετά το τροχαίο

Η τριπλή παράσυρση συνέβη γύρω στις 11 το πρωί της Τετάρτης.

Ο κατηγορούμενος φέρεται πως λίγη ώρα πριν από το συμβάν μίλησε με τη μητέρα του στο τηλέφωνο και την ενημέρωσε ότι βρίσκεται σε περιοχή με παραλία. Λίγη ώρα αργότερα την κάλεσε ξανά και της είπε ότι παρέσυρε με το αυτοκίνητό του τρία άτομα.

