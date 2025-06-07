Σε εξέλιξη βρίσκεται η έξοδος των εκδρομέων για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Από χθες, Παρασκευή οι κάτοικοι της Αττικής εγκαταλείπουν το λεκανοπέδιο διά θαλάσσης και δια ξηράς για τα πρώτα τους μπάνια και για λίγες στιγμές χαλάρωσης.

Ο κόσμος συρρέει από νωρίς το πρωί στο λιμάνι του Πειραιά για να επιβιβαστεί στα πλοία, ενώ μόνο χθες, μόνο από το λιμάνι του Πειραιά αναχώρησαν 21.708 επιβάτες και 10.985 για τα νησιά του Αργοσαρωνικού. Οι επιβάτες καταφθάνουν οργανωμένα στους λιμένες Πειραιά, Ραφήνας και Λαυρίου, με προορισμό κυρίως νησιά των Κυκλάδων και του Αργοσαρωνικού ενώ το λιμενικό σώμα ελληνική ακτοφυλακή έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη διευκόλυνση των εκδρομέων.

Σύμφωνα με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες, η πληρότητα στα πλοία κυρίως των Κυκλάδων είναι σε υψηλά ποσοστά. Για σήμερα από το λιμάνι του Πειραιά έχουν προγραμματιστεί 20 δρομολόγια, ενώ αναμένεται να αναχωρήσουν 13.810 επιβάτες.

Για τον Αργοσαρωνικό έχουν προγραμματιστεί 45 δρομολόγια (26 με ταχύπλοα και 19 με συμβατικά) ενώ σύμφωνα με το σύστημα κρατήσεων των εταιρειών αναμένεται να αναχωρήσουν 7.267 επιβάτες (3.002 με ταχύπλοα και 4.625 με συμβατικά).

Από το λιμάνι της Ραφήνας έχουν προγραμματιστεί 12 δρομολόγια ενώ αναμένεται να αναχωρήσουν 7.625 επιβάτες. Επίσης, από το Λαύριο έχουν προγραμματιστεί για σήμερα 9 δρομολόγια ενώ αναμένεται να αναχωρήσουν 3.217 επιβάτες.

Χθες Παρασκευή από το λιμάνι του Πειραιά αναχώρησαν 21.708 επιβάτες, για τα νησιά του Αργοσαρωνικού 10.985 από το λιμάνι της Ραφήνας 10.615 επιβάτες και από το λιμάνι του Λαυρίου 5.400 επιβάτες.

Επί ποδός βρίσκεται και η τροχαία.

