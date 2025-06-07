«Πρωταθλητές» στην αξιολόγηση του Δημοσίου Γλυφάδα και Άλιμος - Οδικό δίκτυο, πεζοδρόμια, πάρκινγκ «καίνε» πολλούς δήμους

Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των πολιτών στο σκέλος της τοπικής αυτοδιοίκησης χτυπούν «καμπανάκι» για τις περισσότερες δημοτικές αρχές, ενώ λίγοι είναι οι δήμαρχοι που θα μπορούν να κοιτούν τους δημότες τους στα μάτια.

Από τα ευρήματα της πρώτης στην ιστορία της δημόσιας διοίκησης σφυγμομέτρησης, που παρουσίασε πρόσφατα στο Μαξίμου ο υπουργός Εσωτερικών Θοδωρής Λιβάνιος, παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, προκύπτει η μη ικανοποίηση των πολιτών για υποδομές και υπηρεσίες των δήμων που σχετίζονται με την καθημερινότητά τους.

Στη γενική βαθμολογία, κάτω από τη βάση αξιολογήθηκαν 17 υπηρεσίες, ενώ ικανοποίηση εκφράστηκε μόνο για τα ΚΕΠ, το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» και τα ΚΑΠΗ/Λέσχες Φιλίας.

Τα πλέον προβληματικά στοιχεία εντοπίζονται στην κατάσταση των πεζοδρομίων (και κατ´ επέκταση στις υποδομές για τα ΑμεΑ) και των δρόμων (το πρόβλημα αποδίδεται σε έργα για φυσικό αέριο, αποχέτευση και οπτικές ίνες), στους χώρους στάθμευσης στα μεγάλα αστικά κέντρα, στις υπηρεσίες δόμησης και στη διαχείριση των αδέσποτων ζώων. Σε σχέση με τον μέσο όρο των υπόλοιπων υπηρεσιών, σχετικά καλύτερη είναι η βαθμολογία που συγκεντρώνουν η καθαριότητα και ο ηλεκτροφωτισμός.

Η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), σχολιάζοντας τα ευρήματα της διαδικτυακής έρευνας σημειώνει ότι η ανταπόκριση 65.000 πολιτών είναι μεν χρήσιμη, αλλά η συγκεκριμένη διαδικασία δεν προσφέρεται για να βγουν αντικειμενικά συμπεράσματα, καθώς δεν τηρήθηκαν βασικές αρχές της επιστημονικής έρευνας, όπως η σταθμισμένη δειγματοληψία, γεγονός που δεν επιτρέπει την εξαγωγή έγκυρων και γενικεύσιμων συμπερασμάτων.

Το συλλογικό όργανο των δημάρχων επαναλαμβάνει το αίτημά του για μεταρρύθμιση στη σχέση κράτους - αυτοδιοίκησης και διαβεβαιώνει πως «όταν θεσπιστεί ένα ξεκάθαρο θεσμικό πλαίσιο, χωρίς αλληλοεπικάλυψη ευθυνών και αρμοδιοτήτων, όταν εξασφαλιστούν οι απαιτούμενοι οικονομικοί πόροι που δικαιούται η αυτοδιοίκηση, όταν διατεθεί το απαραίτητο προσωπικό και όταν η συμμετοχή της αυτοδιοίκησης στον αναπτυξιακό σχεδιασμό της χώρας αποκτήσει θεσμικό χαρακτήρα, τότε η εικόνα θα αλλάξει αμέσως».

Πάντως, θετική εικόνα έχουν ήδη οι συμμετέχοντες στην έρευνα κάτοικοι τριών όμορων δήμων των νοτίων προαστίων και συγκεκριμένα της Γλυφάδας, του Αλίμου και του Ελληνικού - Αργυρούπολης, με τον οποίο ισοδυναμούν στην τρίτη θέση του δείκτη αξιολόγησης οι δήμοι Καλαμάτας, Καστοριάς και Μετεώρων και ακολουθεί ο δήμος 'Αργους Ορεστικού. Οι συγκεκριμένοι είναι οι μοναδικοί από τους συνολικά 184 δήμους με επαρκές δείγμα απαντήσεων, που πέρασαν τη βάση.

«Είναι μεγάλη τιμή και ακόμα μεγαλύτερη η ευθύνη για να συνεχίσουμε. Κάνουμε μια προσπάθεια και αυτή η αξιολόγηση μας δεσμεύει για τη συνέχεια να κάνουμε περισσότερα γιατί ξέρουμε ότι και αδυναμίες έχουμε και παρεμβάσεις ακόμα μεγαλύτερες πρέπει να κάνουμε», τονίζει στο Αθηναϊκό - Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο δήμαρχος Γλυφάδας Γιώργος Παπανικολάου.

Με τις απαντήσεις τους 863 κάτοικοι της Γλυφάδας έδωσαν στην πόλη τους γενικό βαθμό 5,4 με άριστα το 10 και στους επιμέρους τομείς την καλύτερη αξιολόγηση πανελλαδικά στις ψηφιακές υπηρεσίες, στο οδικό δίκτυο, στις κοινωνικές υπηρεσίες, στα ΚΑΠΗ, στους χώρους πρασίνου, στις παιδικές χαρές και στη διαχείριση αδέσποτων ζώων. Δεύτερη καλύτερη αξιολόγηση έδωσαν στον ηλεκτροφωτισμό, στους παιδικούς σταθμούς και στα δημοτικά ιατρεία.

Την καλύτερη αξιολόγηση στην καθαριότητα έλαβε ο δήμος Καστοριάς, στον ηλεκτροφωτισμό ο Άλιμος, στο Βοήθεια στο Σπίτι, τα σχολεία, τους παιδικούς σταθμούς και τα ΚΕΠ το 'Αργος Ορεστικό (απάντησαν όμως μόνο 58 κάτοικοι), στους χώρους στάθμευσης και τα δημοτικά ιατρεία ο Τύρναβος (51 συμμετέχοντες) στην ανακύκλωση η Κοζάνη, στις υπηρεσίες δόμησης το Κιλελέρ (51 συμμετέχοντες), στη δημοτική συγκοινωνία ο δήμος Ελληνικού - Αργυρούπολης, στα πεζοδρόμια η Καλαμάτα, στις υποδομές για ΑμεΑ η Κομοτηνή και στη δημοτική αστυνομία ο δήμος Ιεράπετρας.

Κάτω από τη βάση είναι και οι 10 μεγαλύτεροι δήμοι της χώρας με το Περιστέρι και τη Λάρισα να «διασώζονται» με γενικό βαθμό 4,7. Οι υπηρεσίες του δήμου Αθηναίων έλαβαν μέσο όρο από 4.962 κατοίκους της 3,4, της Θεσσαλονίκης 3,6, της Πάτρας 3,3, του Ηρακλείου Κρήτης 2,5 κατατάσσοντας τον στην προτελευταία θέση, του Πειραιά 3,8, του Βόλου με 4,4, της Ρόδου με 2,8 και του δήμου Ιωαννιτών με 3,5.

Γιατί οι πολίτες αντιμετωπίζουν τόσο αυστηρά τις υπηρεσίες που τους παρέχει ο θεσμός που βρίσκεται πλησιέστερα σε αυτούς; Ο Κωνσταντίνος Αλλαγιάννης, δήμαρχος Μαρκόπουλου, ο οποίος με 2,8 έλαβε την χαμηλότερη αξιολόγηση μεταξύ των δήμων της Αττικής, δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι τα μνημόνια άφησαν βαθύ αποτύπωµα στην τοπική αυτοδιοίκηση, η οποία βρέθηκε να διαχειρίζεται πολύ μεγάλα προβλήματα, με λιγότερο προσωπικό και λιγότερα χρήματα. «Δυστυχώς», πρόσθεσε, «είμαστε υποχρεωμένοι να δαπανάμε μεγάλο μέρος του χρόνου μας σε διεκδικήσεις πόρων και δυνατοτήτων από την κεντρική διοίκηση, όταν σε όλη την Ευρώπη αυτά είναι δεδομένα. Εμείς συνεχίζουμε την προσπάθεια, από την μια να αξιοποιούμε κάθε δική μας δυνατότητα και από την άλλη, να δίνουμε μάχες με την κεντρική διοίκηση για τα δικαιώματα των δημοτών μας».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.