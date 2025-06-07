Σε 318.834 ανέρχονταν μέχρι την Πέμπτη 5 Ιουνίου 2025 οι δηλώσεις για τους καθαρισμούς των οικοπέδων στην ψηφιακή πλατφόρμα https://akatharista.apps.gov.gr. Σύμφωνα με στοιχεία από την Πολιτική Προστασία από την περασμένη Δευτέρα, 2/6, παρατηρείται αύξηση των δηλώσεων που υποβάλλονται καθημερινά, σχεδόν διπλάσιες, απ' όσες γίνονταν το προηγούμενο διάστημα. Παράλληλα, οι δήμοι που έχουν συνδεθεί μέχρι και τις αρχές της τρέχουσας εβδομάδας στη σχετική πλατφόρμα ήταν 312 από τους 334, την ίδια ώρα που πέρσι μόλις 185 την είχαν χρησιμοποιήσει.

Όπως έχει ήδη τονιστεί, οι ιδιοκτήτες οικοπέδων και ακάλυπτων χώρων είναι υποχρεωμένοι να καθαρίζουν τα ακίνητά τους από ξερά χόρτα, κλαδιά και άλλα εύφλεκτα υλικά με την προθεσμία κατ' εξαίρεση φέτος να λήγει στις 15 Ιουνίου 2025. Στη συνέχεια πρέπει να το δηλώνουν ηλεκτρονικά στο Εθνικό Μητρώο Τήρησης Μέτρων Προληπτικής Πυροπροστασίας https://akatharista.apps.gov.gr/. Μετά την προθεσμία αυτή, και για όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου, κάθε χρόνο, οι υπόχρεοι οφείλουν: να διατηρούν τα ακίνητά τους καθαρά, να απομακρύνουν τα ξερά και σπασμένα δέντρα και κλαδιά, να απομακρύνουν τα ξερά φύλλα και τα χόρτα, να αποκλαδώνουν τη βάση της κόμης των δέντρων, να αραιώνουν τη θαμνώδη βλάστηση, να απομακρύνουν άλλα εγκαταλελειμμένα καυστά υλικά, αντικείμενα και απορρίμματα, να συλλέγουν και να μεταφέρουν με ασφάλεια όλα τα υπολείμματα καθαρισμού.

Όπως επισήμανε σε πρόσφατες δηλώσεις του ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννης Κεφαλογιάννης, «η υποχρέωση δεν εξαντλείται στον καθαρισμό αλλά απαιτείται η διατήρηση του οικοπέδου σε καθαρή κατάσταση καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου. Μη δήλωση επιφέρει πρόστιμο 1.000 ευρώ, ενώ ψευδής δήλωση επιφέρει και ποινικές ευθύνες».

Παράλληλα, σύμφωνα με ΚΥΑ που δημοσιεύθηκε πριν λίγες μέρες, το Πυροσβεστικό Σώμα έχει πλέον την αρμοδιότητα για τη διενέργεια των ελέγχων και την επιβολή προστίμων επί καταγγελιών πολιτών, που έχουν υποβληθεί στην πλατφόρμα και αφορούν σε ιδιοκτησίες με ακαθάριστα οικόπεδα. Ειδικότερα σε περίπτωση μη καθαρισμού ή ψευδούς δήλωσης, ή μη υποβολή δήλωσης - ακόμη και στην περίπτωση καθαρού οικοπέδου- επιβάλλονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις, καθαρίζεται αυτεπάγγελτα ο χώρος με δαπάνη του ιδιοκτήτη ενώ ενημερώνονται οι αρμόδιες Αρχές.

Όπως σημείωσε ο κ. Κεφαλογιάννης, τις καταγγελίες δεν τις ελέγχουν οι δήμοι αλλά η Πυροσβεστική, η οποία εντοπίζει το πρόβλημα, επιβάλλει το πρόστιμο και υποδεικνύει στον δήμο την ανάγκη καθαρισμού. Η σχετική δαπάνη επιβάλλεται στον πολίτη. «Αυτή δεν είναι γραφειοκρατική δουλειά, είναι δουλειά πεδίου», ανέφερε χαρακτηριστικά ο υπουργός και προσέθεσε ότι οι καταγγελίες είναι συγκεκριμένες, στοχευμένες και δεν γίνονται δειγματοληπτικά. «Υπάρχει επαρκές προσωπικό και εμπειρία. Ο καθαρισμός σε πραγματικό χρόνο μπορεί να αποτρέψει την εκδήλωση καταστροφικής πυρκαγιάς», τόνισε.

Παράλληλα, οι δήμοι διενεργούν δειγματοληπτικούς ελέγχους σε ποσοστό τουλάχιστον 5% των δηλώσεων που αφορούν σε ακίνητα εντός των διοικητικών τους ορίων.

Σύμφωνα με την Πολιτική Προστασία, οι δειγματοληπτικοί έλεγχοι των δήμων και οι καταγγελίες εξετάζονται κατά προτεραιότητα ανάλογα με την επικινδυνότητα κάθε ακινήτου. Για παράδειγμα, ελέγχονται πρώτα τα ακίνητα που γειτνιάζουν με δάση, νοσοκομεία, σχολεία, βιομηχανίες, δυσπρόσιτα σημεία κ.λπ.

Υπενθυμίζεται ότι την υποχρέωση των καθαρισμών των οικοπέδων την έχουν ιδιοκτήτες, επικαρπωτές, μισθωτές ή υπομισθωτές ακινήτων που βρίσκονται:

- εντός σχεδίου ή οικισμού, ακόμα και χωρίς ρυμοτομικό σχέδιο

- εντός ακτίνας 100 μέτρων από τα όρια των παραπάνω,

- εκτός σχεδίου και έχουν κτίσμα, εφόσον δεν είναι δασικά.

Αξίζει να επισημανθεί ότι η ηλεκτρονική δήλωση του υπόχρεου ότι το ακίνητο έχει καθαριστεί είναι απαραίτητη. Η μη υποβολή της επισύρει πρόστιμο, ακόμα και αν το ακίνητο είναι καθαρό. «Η συγκεκριμένη ψηφιακή πλατφόρμα είναι μοναδικής σημασίας εργαλείο για την εποπτεία και τον προληπτικό έλεγχο της Πυροσβεστικής επί των ιδιωτικών ακινήτων κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου. Η μη υποβολή δήλωσης περιορίζει την αξία του εργαλείου αυτού για την αντιπυρική μας προετοιμασία. Γι' αυτό και η μη υποβολή δήλωσης είναι παράβαση αυτοτελής σε σχέση με τον μη καθαρισμό», σημειώνει η Πολιτική Προστασία.

