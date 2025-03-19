Σε επιφυλακή τίθεται σήμερα Τετάρτη 19 Μαρτίου από τις 14:00, ο Δήμος Αθηναίων με σκοπό την προστασία των ευάλωτων πολιτών από τις χαμηλές θερμοκρασίες που σημειώνονται στην Αθήνα.

Οι ομάδες Street Work θα επιχειρούν όλο το 24ωρο στους δρόμους της πόλης, μοιράζοντας ζεστά ροφήματα και φαγητό, είδη ρουχισμού και κουβέρτες, ενημερώνοντας τους πολίτες και βοηθώντας όσους δυσκολεύονται να μεταφερθούν στο Υπνωτήριο του Πολυδύναμου Κέντρου Αστέγων που λειτουργεί αδιάλειπτα για τη διαμονή, σίτιση και εξυπηρέτηση των αναγκών τους. (210- 5246515/6 εσωτ. 0)

Ανοιχτό επί 24ώρου βάσεως θα παραμείνει και το τηλεφωνικό κέντρο του Κέντρου Υποδοχής και Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων (210-5246515/6 εσωτ. 4) για αναφορές πολιτών για σημεία, όπου βρίσκονται άστεγοι που χρειάζονται βοήθεια. Αν συναντήσετε κάποιον συμπολίτη μας, ο οποίος ζει στον δρόμο, αναφέρετε στον παραπάνω αριθμό το σημείο που τον εντοπίσατε, παρέχοντας όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες που θα βοηθήσουν τις ομάδες Street Work να παρέμβουν και να τον βοηθήσουν να προστατευτεί από την κακοκαιρία.

Αναφορές για σημεία όπου βρίσκονται άστεγοι, μπορούν να γίνονται επίσης στον τετραψήφιο αριθμό επικοινωνίας του Δήμου Αθηναίων 1595 (χρέωση ανάλογα με τον πάροχο).

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

