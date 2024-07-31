Βρέθηκε και άλλη βόμβα του Β' ΠΠ στο πρώην αεροδρόμιο του Ελληνικού 

Σε νέα εξουδετέρωση βόμβας του Β' Παγκοσμίου Πολέμου θα προχωρήσουν οι αρχές στον χώρο του πρώην αεροδρομίου του Ελληνικού.

Η εξουδετέρωση θα πραγματοποιηθεί στις 8:00 το πρωί της Παρασκευής 2 Αυγούστου και πιθανολογείται ότι θα υπάρξει έκρηξη.

Η βόμβα είναι μεγάλη (της τάξεως των 500 λιβρών, περίπου 226 κιλά), πετρωμένη και βρίσκεται 500 μέτρα μακριά από τις κοντινότερες κατοικίες.

Γύρω από τη βόμβα θα δημιουργηθούν τεράστια αναχώματα προφύλαξης, ώστε να απορροφηθεί το ωστικό κύμα και όπως διαβεβαιώνουν οι ειδικοί δεν θα υπάρξει η παραμικρή όχληση ή επίπτωση στις γύρω περιοχές, πέραν -ίσως- του θορύβου. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις δεν θα χρειαστεί να γίνουν, καθώς η βόμβα βρίσκεται μακριά από κατοικημένες περιοχές.

«Ο Β' Παγκόσμιος Πόλεμος μπορεί να τελείωσε πριν από σχεδόν οκτώ δεκαετίες, αλλά τα σημάδια του είναι ακόμα υπαρκτά στη χώρα μας - ακόμα και κάτω από τη γη. Βρέθηκε άλλη μία βόμβα στο χώρο των εργασιών ανάπλασης στο πρώην αεροδρόμιο, είμαστε σε διαρκή συνεργασία με όλους τους αρμόδιους φορείς και το αρμόδιο Τμήμα του Στρατού, ώστε και αυτή η διαδικασία εξουδετέρωσης να γίνει με απολύτως άρτιο τρόπο. Δεν υπάρχει ο παραμικρός λόγος ανησυχίας», διαβεβαιώνει ο δήμαρχος Γλυφάδας Γιώργος Παπανικολάου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

