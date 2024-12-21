Εξάρχεια: Δικογραφία σε βάρος του Παλαιστίνιου που χτύπησε με σίδερο στο κεφάλι 29χρονη

Δικογραφία σε βάρος του 33χρονου Παλαιστίνιου, ο οποίος το μεσημέρι της Παρασκευής επιτέθηκε με σίδερο και χτύπησε στο κεφάλι μια 29χρονη στα Εξάρχεια.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο δράστης, ο οποίος αντιμετωπίζει την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας παραπέμφθηκε στον εισαγγελέα.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 3 το μεσημέρι, στην οδό Καλλιδρομίου. Ο 33χρονος, ο οποίος ο έδειχνε πως αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα εντοπίστηκε και συνελήφθη από αστυνομικούς.

Το θύμα, το οποίο μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ΚΑΤ, φέρει σοβαρά τραύματα στο ένα μάτι και αναμένεται να εξεταστεί από πλαστικό χειρουργό.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές,ο 33χρονος Παλαιστίνιος είχε συλληφθεί ξανά τον περασμένο Ιούνιο για επίθεση με σεξουαλικό κίνητρο σε βάρος γυναίκας πάλι στην οδό Στουρνάρη στα Εξάρχεια. Τότε, είχε σχηματιστεί σε βάρος του δικογραφία για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας.

Οδηγήθηκε στον εισαγγελέα και στην συνέχεια είχε αφεθεί ελεύθερος.

