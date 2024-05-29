Σε μια συγκινητική ανάρτηση προχώρησε σήμερα η βουλευτής της ΝΔ Ντόρα Μπακογιάννη καθώς σαν σήμερα πριν 7 χρόνια έφυγε από τη ζωή ο πατέρας της, Κωνσταντίνος Μητσοτάκης.

Στη μνήμη του επίτιμου προέδρου της ΝΔ η κόρη του, Ντόρα Μπακογιάννη, μοιράστηκε μια ασπρόμαυρη φωτογραφία των γονιών της.

«Φύγατε και οι δύο τον ίδιο μήνα. Για μένα είσαστε και σήμερα παντού. ΝΜ», αναφέρει στην ανάρτησής της.

H Μαρίκα Μητσοτάκη, η σύζυγος του πρώην πρωθυπουργού και επίτιμου προέδρου του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας «έφυγε» στις 6 Μαΐου του 2012.

Πηγή: skai.gr

