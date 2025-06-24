Σακίδιο με εκρηκτικά εντοπίστηκε στην Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου

Συναγερμός στις αρχές σήμανε το απόγευμα λόγω εντοπισμού ενός σακιδίου με εκρηκτικά στην Πανεπιστημιούπολη στου Ζωγράφου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το σακίδιο που εντοπίστηκε το απόγευμα, μετά από τηλεφώνημα μιας γυναίκας στην Άμεση Δράση, περιείχε εκρηκτικά υλικά και συγκεκριμένα τέσσερις συσκευασίες C4 καθώς και μια συσκευασία με βραδύκαυστο φιτίλι.

Τα ευρήματα παρελήφθησαν από κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών, ενώ στις έρευνες συμμετέχει και η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία.

Το σακίδιο εντοπίστηκε στην Πανεπιστημιούπολη, από την πλευρά της οδού Τανταλίδου, στην Καισαριανή.



