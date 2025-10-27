Τη δράση της συμμορίας των Ρομά που ρήμαζε σπίτια σε διάφορες περιοχές του Δήμου Πύργου παρουσιάζει η εφημερίδα «Πατρίς», φέρνοντας στο φως της δημοσιότητας ντοκουμέντα από τις υποθέσεις κλοπών, καθώς και άγνωστες πτυχές της υπόθεσης.

Οι πέντε κατηγορούμενοι, 25 και 26 ετών, δύο 27χρονοι και ένας 53χρονος, θα απολογηθούν σήμερα ενώπιον της Ανακρίτριας Ηλείας, βάσει της ποινικής δίωξης που άσκησε σε βάρος τους το περασμένο Σάββατο η Εισαγγελέας Πρωτοδικών Ηλείας, για διακεκριμένη κλοπή από δύο ή περισσότερους που είχαν οργανωθεί με σκοπό την τέλεση κλοπών, κατά συναυτουργία και κατ΄εξακολούθηση, τετελεσμένες και σε απόπειρα, για ληστρική κλοπή κατά συναυτουργία, σύσταση συμμορίας, παράνομη οπλοκατοχή και οπλοφορία.

Σε μια από τις περιπτώσεις οι δράστες ήρθαν πρόσωπο με πρόσωπο με τους ιδιοκτήτες ενός σπιτιού, φθάνοντας μάλιστα στο σημείο να απειλήσουν με καραμπίνα ένα παιδί προκειμένου να διαφύγουν.

Το συγκεκριμένο περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας 22 Σεπτεμβρίου του 2025, στο Μουζάκι. Οι τρεις από τους δράστες, αφού παραβίασαν την κεντρική πόρτα οικίας, μπήκαν στο υπνοδωμάτιο, από όπου αφαίρεσαν χρυσαφικά αξίας 3.000 ευρώ και μια καραμπίνα, που ήταν κλειδωμένη σε ντουλάπι. Την στιγμή που το θύμα επέστρεφε στο σπίτι του, μαζί με την σύζυγό του και τα δύο τους παιδιά, κατάλαβε ότι οι δράστες βρίσκονταν μέσα σε αυτό. Τότε, άφησε την οικογένεια να περιμένει στην αυλή και μπήκε στο σπίτι. Οι τρεις δράστες τράπηκαν σε φυγή από την μπαλκονόπορτα, πέφτοντας επάνω στα μέλη της οικογένειας. Την στιγμή εκείνη, ο ένας από αυτούς που κρατούσε την κλεμμένη καραμπίνα, σημάδεψε και απείλησε την ανήλικη κόρη του θύματος, κάτι που οδήγησε τον πατέρα στο να σταματήσει την καταδίωξη. Μετά από παρακλήσεις για να μην πυροβολήσουν, οι δράστες έφυγαν, πετώντας το κυνηγετικό όπλο κατά τη διαφυγή τους, λίγο πριν την Καρυά.

Στη δράση τους περιλαμβάνονται συνολικά δώδεκα κλοπές (η μια ληστρική) και δύο απόπειρες, με τη λεία τους, κοσμήματα, χρήματα και άλλα αντικείμενα, να εκτιμάται από τις αρχές στις 17.000 ευρώ, αναφέρει το patrisnews.

Χαρακτηριστικό είναι ότι τα μέλη της συμμορίας οργανώνονταν σε ομάδες με διαφορετική σύνθεση κάθε φορά, ενώ χρησιμοποιούσαν αυτοκίνητα, που μερικά από αυτά στη συνέχεια τα παραποιούσαν ή τα κατέστρεφαν για να μη βρεθούν ενοχοποιητικά στοιχεία, όπως βάζοντας φωτιά ή αφαιρώντας τμήματα. Μάλιστα, οι αστυνομικοί της ΥΔΕΕ Πύργου εντόπισαν τα συγκεκριμένα οχήματα.

Η έρευνα, που βασίστηκε σε μαρτυρίες θυμάτων, εντοπισμό πειστήριων, παρακολουθήσεις και αξιοποίηση βιντεοληπτικού υλικού, αποκάλυψε πως η σπείρα δρούσε από τις αρχές Σεπτεμβρίου έως και τα μέσα Οκτωβρίου. Τα μέλη της ομάδας εντόπιζαν στόχους, παρακολουθούσαν τις κινήσεις των ενοίκων και «χτυπούσαν» τις ώρες που ήξεραν πως δεν υπήρχε κανείς στο σπίτι. Μάλιστα, σε ορισμένες περιπτώσεις έκλεβαν μέρα – μεσημέρι.

Το χρονικό των κλοπών

Με ορμητήριο καταυλισμό στην Κοινότητα Πρασίνου, ξεκίνησαν τις κλοπές στις αρχές Σεπτεμβρίου από εξοχική κατοικία στο Κατάκολο, αφαιρώντας χρυσαφικά και άλλα αντικείμενα, αξίας 3.000 ευρώ. Στις 18 Σεπτεμβρίου έκλεψαν μια επαναληπτική καραμπίνα από σπίτι στα Λαστέικα, ενώ την ίδια ημέρα αφαίρεσαν από σπίτι στο Πράσινο αντικείμενα αξίας 5.000 ευρώ.

Την αμέσως επόμενη ημέρα «χτύπησαν» ξανά σπίτι στα Λαστέικα. Στις 29 Σεπτεμβρίου έκλεψαν από αμάξι στο Καπανδρίτι Ξυλοκέρας χρήματα και μια τραπεζική κάρτα και έπειτα τράπηκαν σε φυγή, αφού έγιναν αντιληπτοί από τον ιδιοκτήτη. Την 1η Οκτωβρίου αφαίρεσαν από σπίτι στο Κουζούλι ηλεκτρονικές συσκευές και τρεις τσάντες με κλειδιά. Στις 3 Οκτωβρίου πήγαν και πάλι στο Πράσινο, ωστόσο έγιναν αντιληπτοί από την ιδιοκτήτρια και αποχώρησαν. Όμως, στις 16 Οκτωβρίου μετέβησαν ξανά στο ίδιο σπίτι, με κλοπιμαία αξίας περίπου 2.100 ευρώ.

Στις 4 Οκτωβρίου πραγματοποίησαν κλοπή από όχημα στο Καράτουλα. Ακόμα, σε διάστημα που εκτιμάται από τις 10 έως τις 12 Οκτωβρίου έκλεψαν συσκευές και άλλα αντικείμενα από εξοχικό σπίτι στην Σπιάντζα. Κλοπή στην ίδια περιοχή σημειώθηκε και στις 11 Οκτωβρίου.

Στις 5 Οκτωβρίου αποπειράθηκαν να κλέψουν σπίτι στο Αλποχώρι, οι ιδιοκτήτες του οποίου μένουν στην Αθήνα. Στην περίπτωση αυτή έγιναν αντιληπτοί από γυναίκα που το επισκέπτεται για το συντηρεί. Η τελευταία κλοπή τελέστηκε στις 19 Οκτωβρίου στο Κατσαρού, όπου αφαίρεσαν από σπίτι διάφορα εργαλεία.

Κινηματογραφική επιχείρηση σύλληψης

Η αυλαία της εγκληματικής τους δράσης έπεσε τα ξημερώματα της 24ης Οκτωβρίου, όταν η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πύργου πραγματοποίησε μια ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση που θύμιζε κινηματογραφική σκηνή.

Με άκρα μυστικότητα, δεκάδες αστυνομικοί της ΥΔΕΕ, της ΟΠΚΕ και της Ειδικής Ομάδας Ελέγχων, περικύκλωσαν δύο καταυλισμούς σε Πράσινο και Βυτινέικα, δίνοντας τέλος σε ένα φαινόμενο που είχε προκαλέσει ανησυχία και οργή στην τοπική κοινωνία.

Γλίτωσαν στο «παρά πέντε»

Το βράδυ της 18ης Οκτωβρίου μέλη της συμμορίας απέφυγαν αστυνομικό έλεγχο, στην παραλιακή οδό Σπιάντζας – Κατακόλου, αφού το φορτηγάκι στο οποίο επέβαιναν, ανέπτυξε ταχύτητα στη θέα των αστυνομικών, που είχαν μεταβεί στην περιοχή.

