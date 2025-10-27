Θεσσαλονίκη- 28η Οκτωβρίου: Μαθητική παρέλαση και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Η μαθητική παρέλαση βρίσκεται σήμερα στο επίκεντρο των εορτασμών για την Εθνική Επέτειο της 28ης Οκτωβρίου, στη Θεσσαλονίκη.
Σύμφωνα με το πρόγραμμα, στις 10:00 το πρωί θα πραγματοποιηθεί κατάθεση στεφάνων από μαθητές στο Ηρώο του Γ΄ Σώματος Στρατού, παρουσία του Αντιπεριφερειάρχη Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, του Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας και των Προϊσταμένων των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης.
Η μαθητική παρέλαση θα ξεκινήσει στις 11:00 π.μ. στην οδό Τσιμισκή, ενώ στις 12:30 μ.μ. θα ακολουθήσει κατάθεση στεφάνων στα μνημεία των Ηρώων, στις προτομές και στους ανδριάντες από μαθητικές αντιπροσωπείες.
Λόγω της παρέλασης, θα ισχύσουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της πόλης και συγκεκριμένα, από 10:30 π.μ. και έως το πέρας των εκδηλώσεων δεν θα επιτρέπεται η κυκλοφορία οχημάτων στους εξής δρόμους:
- Τσιμισκή, από πλατεία Χ.Α.Ν.Θ. έως Ι. Δραγούμη
- Παύλου Μελά, από πλατεία Λευκού Πύργου έως Τσιμισκή
- Όλες οι κάθετες οδοί που συνδέουν τα παραπάνω τμήματα
Η Τροχαία καλεί τους οδηγούς να αποφύγουν την κίνηση στο κέντρο και να ακολουθούν τις υποδείξεις της.
