Συνελήφθη στα Ιωάννινα αλλοδαπός με ευρωπαϊκό ένταλμα

Σε βάρος του αλλοδαπού εκκρεμούσε ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης των ελβετικών αρχών για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών

Περιπολικό

Συνελήφθη στα Ιωάννινα από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιωαννίνων, διεθνώς αναζητούμενος αλλοδαπός, σύμφωνα με το ertnews.gr. Ειδικότερα, όπως διαπιστώθηκε κατά τον αστυνομικό έλεγχο, σε βάρος του εκκρεμούσε ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης των ελβετικών αρχών για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, που σύμφωνα με τη ελβετική νομοθεσία τιμωρείται με μέγιστη ποινή φυλάκισης 20 ετών.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική αρχή.

Πηγή: skai.gr

