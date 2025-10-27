Συνελήφθη στα Ιωάννινα αλλοδαπός με ευρωπαϊκό ένταλμα

Συνελήφθη στα Ιωάννινα από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιωαννίνων, διεθνώς αναζητούμενος αλλοδαπός, σύμφωνα με το ertnews.gr. Ειδικότερα, όπως διαπιστώθηκε κατά τον αστυνομικό έλεγχο, σε βάρος του εκκρεμούσε ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης των ελβετικών αρχών για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, που σύμφωνα με τη ελβετική νομοθεσία τιμωρείται με μέγιστη ποινή φυλάκισης 20 ετών.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική αρχή.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.