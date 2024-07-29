Εξιχνιάσθηκε από το Τμήμα Δίωξης Εκβιαστών της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, υπόθεση πρόκλησης επικίνδυνης σωματικής βλάβης και δωροληψίας υπαλλήλων Εταιρείας Διαχείρισης Ακινήτων Δημοσίου.

Προηγήθηκε καταγγελία από 47χρονο υπάλληλο Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου, ο οποίος εκτελεί καθήκοντα ως υπεύθυνος βραχυχρόνιων μισθώσεων, σύμφωνα με την οποία δέχθηκε επίθεση με σφυρί, από άγνωστο δράστη στην αυλή της οικίας του, Αρχές Ιουνίου του έτους 2024, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του.

Ύστερα από κατάλληλη προανακριτική έρευνα, η οποία διενεργήθηκε από το Τμήμα Δίωξης Εκβιαστών, διακριβώθηκε ότι στην υπόθεση εμπλέκονται -2- υπάλληλοι Εταιρείας Διαχείρισης Ακινήτων Δημοσίου και ένας ήδη έγκλειστος σε Κατάστημα Κράτησης της χώρας, ενώ σε βάρος τους, σχηματίσθηκε δικογραφία για τα –κατά περίπτωση- αδικήματα της επικίνδυνης σωματικής βλάβης, του Νόμου για τα όπλα και της δωροληψίας υπαλλήλου.

Το κίνητρο της επίθεσης

Ως προς το κίνητρο της επίθεσης, προέκυψε ότι ο 47χρονος παθών, είχε ασχοληθεί με υποθέσεις μισθώσεων για τις οποίες είχαν παρουσιαστεί προβλήματα σχετικά τόσο με την απόδοση των ακινήτων μετά τη λήξη της διάρκειας μίσθωσης, όσο και με την πληρωμή του μισθώματος που είχε οριστεί.

Στο πλαίσιο της έρευνας αξιολογήθηκαν και αναλύθηκαν στοιχεία και δεδομένα που συλλέχθηκαν, από τα οποία προέκυψε ο αθέμιτος τρόπος δράσης σε θέματα βραχυχρόνιας μίσθωσης ακινήτων του δημοσίου, από τους -2- εμπλεκόμενους υπαλλήλους της συγκεκριμένης Εταιρείας Διαχείρισης Ακινήτων του Δημοσίου.

Ειδικότερα, πραγματοποιήθηκε εσωτερικός έλεγχος σύμφωνα με τον οποίο εντοπίστηκε ανεπαρκής διαχείριση των βραχυχρόνιων μισθώσεων, αδυναμία πλήρους εφαρμογής της Διαγωνιστικής Διαδικασίας Ανοιχτού Τύπου, ενώ για τα έτη 2022 και 2023 εντοπίστηκαν εκδηλώσεις, για τις οποίες δεν έχουν εκδοθεί τιμολόγια και δεν έχουν εισπραχθεί έσοδα.

Πώς δρούσαν

Χαρακτηριστικό της δράσης των εμπλεκόμενων υπαλλήλων, είναι η λήψη χρηματικών ποσών από τους μισθωτές σε δημόσιους χώρους, τα οποία παρέδιδαν σε φακέλους και τσάντες.

Πάνω από 400.000 ευρώ τα διαφυγόντα κέρδη

Παράλληλα, διατάχθηκε και πραγματοποιήθηκε – λόγω κακής διαχείρισης των ακινήτων- εμπεριστατωμένος έλεγχος και από Ιδιωτική Εταιρεία, η οποία μεταξύ άλλων παρέχει και ελεγκτικές υπηρεσίες. Από την ανάλυση των αρχείων και από τον γενικότερο έλεγχο, προέκυψε μία λίστα από -34- συνολικά εκδηλώσεις, για τις οποίες εκτιμήθηκε η ύπαρξη διαφυγόντων κερδών, συνολικού ποσού -402.500- ευρώ.

Τι βρέθηκαν στις έρευνες

Συνολικά από τις έρευνες σε οικίες και σε άλλους χώρους που πραγματοποιήθηκαν, βρέθηκαν –μεταξύ άλλων- και κατασχέθηκαν:

-7.500- ευρώ,

-1- ζευγάρι παπούτσια, τα οποία φόραγε ο δράστης της επίθεσης του ξυλοδαρμού,

-2- σφραγίδες, εκ των οποίων η μία ανήκει στην επίμαχη Εταιρεία, ενώ η έτερη σε Πολιτικό Μηχανικό,

πληθώρα εγγράφων –φορολογικών, αντιγράφων ιδιωτικών συμφωνητικών, δελτίων ταχυμεταφοράς, τιμολογίων κ.ά.-

-3- Ιδιωτικά Συμφωνητικά Παραχώρησης χώρου και μίσθωσης,

παραστατικό πληρωμής σε Τράπεζα,

έγγραφο παραχώρησης χρήσης,

αίτημα βραχυχρόνιας μίσθωσης,

-6- έγγραφα έγκρισης βραχυχρόνιας παραχώρησης χώρου, εκ των οποίων τα -3- άνευ αριθμού πρωτοκόλλου και

κάμερα κλειστού κυκλώματος ασφαλείας.

Η δικογραφία που σχηματίσθηκε υποβλήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

