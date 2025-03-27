Την εξάρθρωση πολυμελούς εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιείτο στη διακίνηση παράτυπων μεταναστών από τον Έβρο προς τη Θεσσαλονίκη, αποκομίζοντας κέρδη που υπολογίζεται ότι προσεγγίζουν τις 500.000 ευρώ, ανακοίνωσε η ΕΛ.ΑΣ.

Ως μέλη της κατηγορούνται 9 άτομα (39 έως 72 ετών), εκ των οποίων 3 Έλληνες και 6 Γεωργιανοί. Κατόπιν αστυνομικής επιχείρησης που διεξήχθη το τελευταίο 24ωρο ταυτόχρονα σε περιοχές της Θεσσαλονίκης, της Κοζάνης και της Αττικής, συνελήφθησαν 5 εξ αυτών, ενώ άλλοι δύο βρίσκονται ήδη έγκλειστοι σε φυλακές της χώρας και οι υπόλοιποι δύο αναζητούνται.

Προηγήθηκε έρευνα αστυνομικών του Τμήματος Διαχείρισης Μετανάστευσης της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με την Europol (και ειδικότερα το European Migrant Smuggling Center).

Το κύκλωμα, σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας, εμπλέκεται σε τουλάχιστον οκτώ παράνομες μεταφορές μεταναστών από παραποτάμιες περιοχές του Έβρου προς την ενδοχώρα, κατά την περίοδο από τον περασμένο Ιούλιο μέχρι τον τρέχοντα μήνα.

Τα μέλη του χρησιμοποιούσαν τετρακίνητα αγροτικά αυτοκίνητα, τύπου pick-up (4x4), προερχόμενα κυρίως από τη Βουλγαρία, ενώ σε κάθε δρομολόγιο μετέφεραν από 8 έως 14 αλλοδαπούς που πλήρωναν αδρά για την μετακίνησή τους.

Κατά την αστυνομική επιχείρηση κατασχέθηκαν επτά από τα παραπάνω οχήματα αυτού του τύπου, έξι Ι.Χ. αυτοκίνητα και πλήθος τηλεφωνικών και ηλεκτρονικών μέσων. Στο σπίτι ενός εκ των συλληφθέντων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, επιπλέον, 1570 πακέτα τσιγάρα και 1079 συσκευασίες καπνού, τα οποία δεν έφεραν την ειδική ταινία φόρου κατανάλωσης του ελληνικού Δημοσίου. Σε βάρος του σχηματίσθηκε αυτοτελής δικογραφία (για το ίδιο σκέλος συνελήφθη και μία αλλοδαπή).

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

