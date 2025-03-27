Δύο επεισόδια ξυλοδαρμού με δράστες και θύματα έφηβους, αφορμή για τα οποία φαίνεται να υπήρξαν λόγοι ερωτικής αντιζηλίας, εξιχνίασαν οι αστυνομικές αρχές της Θεσσαλονίκης, σχηματίζοντας δικογραφία κατά τριών ανηλίκων- 14, 15 και 16 ετών, αντιστοίχως.

Τα περιστατικά σημειώθηκαν στα τέλη του περασμένου Ιανουαρίου στη Σταυρούπολη και ερευνήθηκαν από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων της Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας, το πρώτο επεισόδιο έγινε όταν δύο εκ των ανήλικων κατηγορούμενων έδωσαν ραντεβού μέσω διαδικτύου με άλλο ανήλικο για να επιλύσουν προσωπικές διαφορές που αφορούσαν μία κοπέλα, με τον τελευταίο να δέχεται σωματική επίθεση.

Ακολούθησε, ένα 24ωρο αργότερα νέα συνάντηση, στην οποία οι δύο ερωτικοί αντίζηλοι συνοδεύονταν από φίλους τους. Τα αίματα άναψαν με συνέπεια η πλευρά που την προηγούμενη μέρα επιτέθηκε στον ανήλικο να προκαλέσει σωματικές βλάβες στον ίδιο αλλά και σε δύο φίλους του (14, 15 και 17 ετών τα θύματα).

Δύο εκ των δραστών φαίνεται - μάλιστα - να απείλησαν διαδικτυακά δύο ανήλικες κοπέλες προκειμένου να τις αποτρέψουν να καταγγείλουν το παραμικρό στην αστυνομία.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε κατά των τριών νεαρών και διαβιβάζεται στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης αφορά - κατά περίπτωση - τα αδικήματα της σωματικής βλάβης αδύναμων ατόμων και της απειλής.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

