Πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο το Σάββατο στην Αθήνα

Με αίτημα τη συνάντηση με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, προκειμένου «να δοθούν λύσεις στα οξυμένα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα σχολεία και οι εκπαιδευτικοί», οι εκπαιδευτικές ομοσπονδίες καλούν τα μέλη τους να συμμετέχουν στο πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο που οργανώνουν το ερχόμενο Σάββατο 29 Μαρτίου στις 12:00, στα Προπύλαια, στο κέντρο της Αθήνας.

Στο πλαίσιο της κινητοποίησής τους, θα πραγματοποιηθεί και πορεία προς το Μέγαρο Μαξίμου.

Αναλυτικότερα, ΔΟΕ και ΟΛΜΕ ζητούν: Άμεση επαναφορά 13ου και 14ου μισθού, «πραγματικές», όπως αναφέρουν, αυξήσεις μισθών, άμεση παύση των διώξεων και των πειθαρχικών, μέτρα ασφάλειας και υγιεινής στις σχολικές μονάδες.

«Στις 29 Μαρτίου δίνουμε σαφές μήνυμα στην κυβέρνηση πως οι εκπαιδευτικοί είμαστε αποφασισμένοι να υπερασπίσουμε τη δημόσια εκπαίδευση, τη δουλειά μας και τις ζωές μας. Να υπερασπιστούμε το δικαίωμα μαθητών κι εκπαιδευτικών να έχουν την κοινωνία και το σχολείο που αρμόζει στις ανάγκες τους», αναφέρουν οι εκπαιδευτικές ομοσπονδίες στο κάλεσμά τους

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

