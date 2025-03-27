Λογαριασμός
Τροχαίο στον Κηφισό – Μεγάλες καθυστερήσεις και στα δύο ρεύματα

Αυξημένη η κίνηση στον Κηφισό - Πού υπάρχουν καθυστερήσεις 

Κίνηση Κηφισός

Σύγκρουση οχημάτων σημειώθηκε στην άνοδο της Λεωφόρο Κηφισού από το ύψος της Λαχαναγοράς του Ρέντη προς το ύψος της Ιεράς Οδού, προκαλώντας κυκλοφοριακό κομφούζιο. 

Από την σύγκρουση έχει επηρεαστεί και το καθοδικό ρεύμα του Κηφισού από τη γέφυρα Λυκόβρυσης προς την Ροσινιόλ. 

Στο σημείο έχει σπεύσει η Τροχαία και τα οχήματα έχουν απομακρυνθεί. 
 

TAGS: Κηφισός Τροχαίο ατύχημα κίνηση
