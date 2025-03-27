Τροχαίο στον Κηφισό – Μεγάλες καθυστερήσεις και στα δύο ρεύματα

Σύγκρουση οχημάτων σημειώθηκε στην άνοδο της Λεωφόρο Κηφισού από το ύψος της Λαχαναγοράς του Ρέντη προς το ύψος της Ιεράς Οδού, προκαλώντας κυκλοφοριακό κομφούζιο.
Από την σύγκρουση έχει επηρεαστεί και το καθοδικό ρεύμα του Κηφισού από τη γέφυρα Λυκόβρυσης προς την Ροσινιόλ.
Στο σημείο έχει σπεύσει η Τροχαία και τα οχήματα έχουν απομακρυνθεί.
Πηγή: skai.gr
- Πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο το Σάββατο στην Αθήνα για τα προβλήματα των σχολείων και των καθηγητών
- Ξυλοδαρμοί με δράστες και θύματα έφηβους, για λόγους ερωτικής αντιζηλίας στη Θεσσαλονίκη
- Κατέθεσε στη δίκη Φιλιππίδη η Κάτια Δανδουλάκη: «Εδειχνε να έχει το μυαλό του περισσότερο στη Λένα παρά στην πρόβα»
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.