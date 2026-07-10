Κεφαλονιά: Βίντεο από την πτώση βράχων στην παραλία Μύρτος

Κατολίσθηση σημειώθηκε στην παραλία Μύρτος της Κεφαλονιάς σε τμήμα της πλαγιάς που βρίσκεται πάνω από την ακτή.

Όπως καταγράφεται σε βίντεο που δημοσίευσε ο χρήστης του TikTok @tinabest2005, μεγάλοι βράχοι και χώμα αποκολλήθηκαν από το πρανές, καταλήγοντας στην παραλία και σηκώνοντας σύννεφο σκόνης.

Ωστόσο, οι λουόμενοι που βρίσκονταν στο σημείο δεν φαίνεται να αναστατώθηκαν.Σημειώνεται πως στο σημείο υπάρχει και ειδική σήμανση για την επικινδυνότητα στο σημείο.

Πηγή: skai.gr

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