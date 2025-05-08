Λογαριασμός
Μεταμεσονύκτιο θρίλερ στο Μετς: Άνδρας βρέθηκε απανθρακωμένος μέσα σε αυτοκίνητο - Βίντεο

Το αυτοκίνητο τυλίχθηκε στις φλόγες κάτω από συνθήκες που δεν έχουν διευκρινιστεί, επί της οδού Μάρκου Μουσούρου στην περιοχή Μετς

UPDATE: 07:23
Μετς

Του Μάκη Συνοδινού

Θρίλερ εκτυλίχθηκε τα ξημερώματα στην οδό Μάρκου Μουσούρου στο Μετς, καθώς άντρας έχασε τη ζωή του μετά από πυρκαγιά που ξέσπασε σε αυτοκίνητο. Η σορός βρέθηκε στη θέση του συνοδηγού.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 1 τα ξημερώματα σε ερημικό σημείο, κοντά στο κλειστό γήπεδο μπάσκετ του Μετς.

Δείτε βίντεο που εξασφάλισε ο ΣΚΑΪ:

Επί τόπου κλήθηκε η πυροσβεστική, αλλά ήταν αργά για τον άντρα ο οποίος είχε απανθρακωθεί.

Άντρες της Ασφάλειας που έφτασαν στο σημείο απέκλεισαν την περιοχή, ενώ από την έρευνα που έγινε στο σημείο όλα τα ενδεχόμενα μένουν ανοιχτά.

Πληροφορίες αναφέρουν πως ο ιατροδικαστής που εξέτασε τη σορό δεν κατάφερε να βγάλει σαφή συμπεράσματα, αν και υπάρχει εκτίμηση πως ο άνδρας βρέθηκε με σπασμένα τα άκρα. Φως αναμένεται να ρίξει η νεκροψία - νεκροτομή.

Το τζιπ, σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα, ήταν σταθμευμένο στο ίδιο σημείο από το μεσημέρι της Τετάρτης και έχει ξένες πινακίδες κόκκινου χρώματος -με το φορμάτ (τρεις αριθμοί, ακολουθούμενοι από τρία γράμματα) να παραπέμπει σε πινακίδες κυκλοφορίας Βελγίου.

Από τη φωτιά προκλήθηκαν φθορές σε ένα ακόμη όχημα που ήταν σταθμευμένο στο σημείο. 

