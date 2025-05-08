Του Μάκη Συνοδινού

Θρίλερ εκτυλίχθηκε τα ξημερώματα στην οδό Μάρκου Μουσούρου στο Μετς, καθώς άντρας έχασε τη ζωή του μετά από πυρκαγιά που ξέσπασε σε αυτοκίνητο. Η σορός βρέθηκε στη θέση του συνοδηγού.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 1 τα ξημερώματα σε ερημικό σημείο, κοντά στο κλειστό γήπεδο μπάσκετ του Μετς.

Δείτε βίντεο που εξασφάλισε ο ΣΚΑΪ:

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Επί τόπου κλήθηκε η πυροσβεστική, αλλά ήταν αργά για τον άντρα ο οποίος είχε απανθρακωθεί.

Άντρες της Ασφάλειας που έφτασαν στο σημείο απέκλεισαν την περιοχή, ενώ από την έρευνα που έγινε στο σημείο όλα τα ενδεχόμενα μένουν ανοιχτά.

Πληροφορίες αναφέρουν πως ο ιατροδικαστής που εξέτασε τη σορό δεν κατάφερε να βγάλει σαφή συμπεράσματα, αν και υπάρχει εκτίμηση πως ο άνδρας βρέθηκε με σπασμένα τα άκρα. Φως αναμένεται να ρίξει η νεκροψία - νεκροτομή.

Το τζιπ, σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα, ήταν σταθμευμένο στο ίδιο σημείο από το μεσημέρι της Τετάρτης και έχει ξένες πινακίδες κόκκινου χρώματος -με το φορμάτ (τρεις αριθμοί, ακολουθούμενοι από τρία γράμματα) να παραπέμπει σε πινακίδες κυκλοφορίας Βελγίου.

Από τη φωτιά προκλήθηκαν φθορές σε ένα ακόμη όχημα που ήταν σταθμευμένο στο σημείο.

Σορός αγνώστων στοιχείων εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια κατάσβεσης #πυρκαγιάς σε όχημα επί της οδού Μουσούρου στην Αθήνα. Επιχειρούν 8 #πυροσβέστες με 2 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) May 7, 2025

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.