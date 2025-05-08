Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, 8 Μαΐου

Σήμερα, Πέμπτη 8 Μαΐου η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Οσίου Αρσενίου του Μεγάλου, του Αποστόλου Ιωάννου του Θεολόγου, του Οσίου Μήλιου του υμνωδού και τη Σύναξη της Παναγίας της Κασσωπίτρας.

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι:

Αρσένιος, Αρσένης, Αρσενία, Αρσίνα, Αρσινόη *

Θεολόγος, Θεολόγης, Θολόγος, Θολόγης, Θολόης, Θεολογία, Θολογία

Μήλιος, Μήλης, Μηλιώ, Μηλιά, Μηλίτσα

Κασσιόπη

* Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

Ανατολή ήλιου: 06:21 - Δύση ήλιου: 20:22 - Διάρκεια ημέρας: 14 ώρες 1 λεπτά

Πηγή: skai.gr

