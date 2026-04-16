Έκρηξη σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (16/4) σε συνεργείο μοτοσικλετών επί της Γρηγορίου Λαμπράκη, στον Κορυδαλλό με αποτέλεσμα ένας άνθρωπος να τραυματιστεί ελαφρά.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, από το περιστατικό δεν προκλήθηκε φωτιά, ενώ στο σημείο εντοπίστηκαν λάδια.

Στην περιοχή έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, η οποία δεν χρειάστηκε να επέμβει, όπως επίσης και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για τη μεταφορά του τραυματία στο νοσοκομείο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.