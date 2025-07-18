Λογαριασμός
Έκρηξη σε ταβέρνα στο Μαρούσι - Δύο τραυματίες στο νοσοκομείο (Εικόνες και βίντεο)

Στο νοσοκομείο με εγκαύματα δύο εργαζόμενες - Στο σημείο αστυνομικές δυνάμεις - Πιθανότατα από φιάλη προκλήθηκε η έκρηξη 

UPDATE: 11:26
Μαρούσι

Συναγερμός σήμανε νωρίς το πρωί της Παρασκευής σε ταβέρνα στην οδό Πάρνωνος στο Μαρούσι, καθώς σημειώθηκε έκρηξη, πιθανότατα από φιάλη προπανίου στην κουζίνα. 

Από το περιστατικό τραυματίστηκαν δύο εργαζόμενες, οι οποίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο «Γεννηματάς» με εγκαύματα. 

«Η έκρηξη έγινε από λανθασμένη συντήρηση που έγινε χθες από συνεργείο στο χώρο της κουζίνας», ανέφερε ο αντιπρόεδρος συνδικάτου επισιτισμού τουρισμού ξενοδοχείων Αττικής, Διαμαντής Δημητρακόπουλος. 

Έκρηξη

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικές δυνάμεις για την ασφάλιση του χώρου, ενώ οι έρευνες για τα ακριβή αίτια της έκρηξης είναι σε εξέλιξη. 

Όπως φαίνεται στα πλάνα, το κατάστημα έχει υποστεί εκτεταμένες φθορές, τόσο στο εσωτερικό όσο και στις δύο προσόψεις. 

Μαρούσι

