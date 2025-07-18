Συναγερμός σήμανε νωρίς το πρωί της Παρασκευής σε ταβέρνα στην οδό Πάρνωνος στο Μαρούσι, καθώς σημειώθηκε έκρηξη, πιθανότατα από φιάλη προπανίου στην κουζίνα.

Από το περιστατικό τραυματίστηκαν δύο εργαζόμενες, οι οποίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο «Γεννηματάς» με εγκαύματα.

«Η έκρηξη έγινε από λανθασμένη συντήρηση που έγινε χθες από συνεργείο στο χώρο της κουζίνας», ανέφερε ο αντιπρόεδρος συνδικάτου επισιτισμού τουρισμού ξενοδοχείων Αττικής, Διαμαντής Δημητρακόπουλος.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικές δυνάμεις για την ασφάλιση του χώρου, ενώ οι έρευνες για τα ακριβή αίτια της έκρηξης είναι σε εξέλιξη.

Όπως φαίνεται στα πλάνα, το κατάστημα έχει υποστεί εκτεταμένες φθορές, τόσο στο εσωτερικό όσο και στις δύο προσόψεις.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.