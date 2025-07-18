Διαδοχικές συσκέψεις του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης στη Λάρισα για την ευλογιά των προβάτων

Την παρουσία της αστυνομίας, αλλά και τη συνολική κινητοποίηση στις ζώνες προστασίας για την επιτήρηση των περιοριστικών μέτρων που έχουν ληφθεί για την εκρίζωση της ευλογιάς στα πρόβατα, ζήτησε ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Χρήστος Κέλλας, σε διαδοχικές συσκέψεις που είχε σήμερα στη Λάρισα, με την συμμετοχή του περιφερειάρχη Θεσσαλίας, Δημήτρη Κουρέτα, εκπροσώπων της αστυνομίας και της Πολιτικής Προστασίας, καθώς και δημάρχων της περιοχής.

«Η παρουσία μας εδώ σήμερα, με διευθυντικά στελέχη του υπουργείου, δείχνει την αγωνία μας αλλά και τον προβληματισμό μας για την αύξηση των κρουσμάτων ευλογιάς. Η κατάσταση απαιτεί πλήρη υπευθυνότητα», δήλωσε και συμπλήρωσε: "Θέλουμε τη συνεργασία για την τήρηση των μέτρων τα οποία προβλέπονται από τον ευρωπαϊκό κανονισμό - συνεργασία κυρίως των κτηνοτρόφων».

Επισήμανε την ανάγκη καθολικής κινητοποίησης για την αντιμετώπιση της επιζωοτίας που πλήττει τη Θεσσαλία, υπογραμμίζοντας πως όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς οφείλουν να συνδράμουν στο έργο των αρχών.

Ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, αναγνώρισε ότι υπάρχει κόπωση στην τοπική κοινωνία, ωστόσο τόνισε πως η πολιτεία στέκεται στο πλευρό των κτηνοτρόφων, αναφέροντας ότι ήδη διατέθηκαν επτά επιπλέον κτηνίατροι στη Θεσσαλία, καθώς και έκτακτο προσωπικό κατά την περίοδο της προσπάθειας εκρίζωσης της πανώλης μικρών μηρυκαστικών.

Τόνισε ότι οι αποζημιώσεις καταβλήθηκαν άμεσα και ήταν διπλάσιες από ό,τι ίσχυε, ενώ υπενθύμισε ότι η εντολή του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη για στήριξη της κτηνοτροφίας, ήταν σαφής. Στο πλαίσιο αυτό, υπογράμμισε ότι δρομολογείται και η άμεση στήριξη κάλυψη της αύξησης του κόστους εκτροφής των ζώων κατά την περίοδο που είναι περιορισμένα στις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις.

Ο κ. Κέλλας αναφέρθηκε στην απόφαση του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστα Τσιάρα, να δημιουργήσει μια ειδική επιτροπή για διαχείριση της κρίσης της ευλογιάς, σημειώνοντας πως στόχος δεν είναι απλώς η αντιμετώπιση, αλλά η πλήρης εξάλειψη της νόσου.

Υπενθύμισε τη σημασία της αιγοπροβατοτροφίας για την ελληνική κτηνοτροφική παραγωγή, επισημαίνοντας πως «η ελληνική κτηνοτροφία είναι κυρίως αιγοπροβατοτρόφοι, είναι κυρίως γαλακτοπαραγωγική, και εξαιτίας αυτού δεν θέλουμε να διακινδυνεύσουμε το εμβληματικό μας προϊόν, τη φέτα».

Τέλος, ο κ. Κέλλας μίλησε ιδιαίτερα για τη στάση της κυβέρνησης, λέγοντας πως «από την πρώτη στιγμή, όπως ακριβώς υποσχεθήκαμε, σταθήκαμε δίπλα στους κτηνοτρόφους με υψηλές αποζημιώσεις και ενισχύσεις σε όλο το φάσμα - και θα συνεχίσουμε να στεκόμαστε στο πλευρό τους μέχρι να εκλείψει το πρόβλημα».

