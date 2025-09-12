Εκπαιδευτικά Προγράμματα πραγματοποιεί για 27η χρονιά το Ναυτικό Μουσείο Κρήτης στα Χανιά

Για 27η χρονιά το Ναυτικό Μουσείο Κρήτης που εδρεύει στα Χανιά θα πραγματοποιήσει Εκπαιδευτικά Προγράμματα, τα οποία προγραμματίζεται να ξεκινήσουν τη Δευτέρα 06 Οκτωβρίου 2025.

Πρόκειται για εκπαιδευτικές δράσεις οι οποίες είναι προσαρμοσμένες στις ανάγκες και δυνατότητες της εκάστοτε ηλικιακής ομάδας και απευθύνονται σε μαθητές της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα, σύμφωνα με τη διοίκηση του Ναυτικού Μουσείου, «…σχεδιάστηκαν ώστε να ανακαλύψουν οι μικροί μας φίλοι τόσο την πλούσια ιστορία του τόπου μας, όσο και τη Ναυτική μας παράδοση. Στόχος των προγραμμάτων είναι ο βιωματικός τρόπος μάθησης, η ενεργοποίηση της αντίληψης, της φαντασίας και των αισθήσεων, η αξιοποίηση-ενίσχυση της υπάρχουσας γνώσης, η σύνδεση με τη καθημερινή ζωή και τη σχολική ύλη των μαθητών».

Και φέτος τα συγκεκριμένα προγράμματα στηρίζουν το Τμήμα Πολιτισμού και Αθλητισμού της Περιφέρειας Κρήτης - Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, και η Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Για τη σχολική περίοδο 2025 - 2026, θα πραγματοποιηθούν Εκπαιδευτικά Προγράμματα, που απευθύνονται τόσο τα σχολεία του Νομού Χανίων όσο και των άλλων Νομών της Κρήτης, όπως συνέβη και τα προηγούμενα χρόνια.

Ειδικότερα, θα πραγματοποιηθούν τα προγράμματα:

«1. Νηπιαγωγείο: 1) Ο μαγικός κόσμος της θάλασσας, 2) Ψάχνοντας τον χαμένο θησαυρό / 2. Α' Τάξη: 1) Η θαλάσσια χελώνα κινδυνεύει, 2) Ναύτες για μία ημέρα / 3. Β' Τάξη: 1) Η θάλασσα εκπέμπει S.O.S., 2) Φάρος, ένας ακούραστος παραθαλάσσιος φρουρός / 4. Γ' Τάξη: 1) Ταξιδεύοντας στη Μινωική Κρήτη, 2) Από τα κουπιά στον ατμό / 5. Δ' Τάξη: 1) Τα πλοία της Αρχαίας Ελλάδας, 2) Αλέξανδρος και Νέαρχος, οι μεγάλοι κατακτητές της αρχαιότητας / 6. Ε' Τάξη: 1) Πάμε μία βόλτα στο Βυζάντιο, 2) Εξερευνώντας τα Ενετικά Χανιά / 7. Στ' Τάξη: 1) Το Ναυτικό στην Επανάσταση του 1821, 2) Ιστορία της Μάχης της Κρήτης».

Υπάρχουν και τα Επετειακά Εκπαιδευτικά Προγράμματα τα οποία είναι: «1. Νηπιαγωγείο και Α΄ Τάξη: Το στολισμένο μας καράβι (02 - 19 Δεκεμβρίου 2025) / 2. Ε' και Στ' Τάξη: Οι βαλκανικοί πόλεμοι και η Ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα, (24 Νοεμβρίου - 05 Δεκεμβρίου 2025)».

Για περισσότερες λεπτομέρειες και κρατήσεις ημερομηνιών, οι εκπαιδευτικοί μπορούν να επικοινωνήσουν έγκαιρα, με τους υπευθύνους των Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων στα τηλέφωνα 28210 91875 & 28210 74484.

Πηγή: skai.gr

