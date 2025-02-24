Από την έναρξη της σεισμικής δραστηριότητας στη ζώνη Σαντορίνης-Αμοργού στις 26 Ιανουαρίου έως και τις 22 Φεβρουαρίου 2025, το Εργαστήριο Σεισμολογίας (ΕΣ) του ΕΚΠΑ έχει ανιχνεύσει και εντοπίσει συνολικά, με αυστηρά κριτήρια για τη διασφάλιση της ποιότητας των αποτελεσμάτων, πάνω από 23,500 σεισμούς με μεθόδους μηχανικής μάθησης (τεχνητής νοημοσύνης), εκ των οποίων άνω των 20,000 με μεγέθη Μ³1.0. Στις 20 Φεβρουαρίου καταγράφηκαν πάνω από 270 σεισμοί, με 17 να έχουν μέγεθος Μ³2.5, και κανέναν (0) σεισμό με Μ³4.0, με τον ισχυρότερο σεισμό, μεγέθους 3.7, να σημειώνεται στις 22:09:53 UTC (00:09:53 της 21ης Φεβρουαρίου, τοπική ώρα). Στις 21 Φεβρουαρίου καταγράφηκαν πάνω από 280 σεισμοί, με 18 να έχουν μέγεθος Μ³2.5, και κανέναν (0) σεισμό με Μ³4.0, με τον ισχυρότερο σεισμό μεγέθους 3.5 να σημειώνεται στις 04:57:34 (τοπική ώρα). Στις 22 Φεβρουαρίου καταγράφηκαν πάνω από 300 σεισμοί, με 12 να έχουν μέγεθος Μ³2.5, και κανέναν (0) σεισμό με Μ³4.0, με τον ισχυρότερο σεισμό μεγέθους 3.3 να σημειώνεται στις 14:54:27 (τοπική ώρα). Σύμφωνα με τα στοιχεία καθημερινής ανάλυσης σεισμικών δεδομένων (χωρίς χρήση μεθόδων μηχανικής μάθησης) του Εργαστηρίου Σεισμολογίας του ΕΚΠΑ, κατά την 23η Φεβρουαρίου έχουν καταγραφεί 61 σεισμοί, εκ των οποίων κανένας (0) με μέγεθος M³4.0, με τον ισχυρότερο σεισμό, μεγέθους 3.6, να σημειώνεται στις 17:26:21 (τοπική ώρα).

Η σεισμικότητα συνεχίζει να παρουσιάζει σταδιακή ύφεση, τόσο ως προς τον ημερήσιο αριθμό σεισμών όσο και ως προς το μέγιστο μέγεθος. Συνεχίζει να εκδηλώνεται στον ίδιο εστιακό χώρο, κυρίως νοτιοδυτικά της Ανύδρου, χωρίς να έχει παρατηρηθεί κάποια νέα μικροσεισμική έξαρση από τις 15 Φεβρουαρίου.

Σχήμα 1. Χάρτης κατανομής σεισμών στην περιοχή των Κυκλάδων (Σαντορίνη-Αμοργός-Ίος) που καταγράφηκαν στις 20-22 Φεβρουαρίου (ανάλυση με τεχνητή νοημοσύνη) και στις 23 Φεβρουαρίου (καθημερινή ανάλυση). Η ακτίνα των κύκλων είναι ανάλογη του μεγέθους του σεισμού (υπόμνημα επάνω-δεξιά), ενώ τα επίκεντρα σεισμών με μεγέθη μεγαλύτερα ή ίσα του 4.5 σημειώνονται με αστέρι. Ο χρωματισμός ανταποκρίνεται στο εστιακό βάθος, σύμφωνα με τη χρωματική κλίμακα (δεξιά).

Σημειώνεται ότι συντονιστής της Διεπιστημονικής Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων και Κρίσεων ΕΚΠΑ είναι ο Ευθύμιος Λέκκας, Ομ. Καθηγητής Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος.

Τα μέλη της Διεπιστημονικής Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων και Κρίσεων είναι:

Αντωναράκου Ασημίνα, Καθηγήτρια και Πρόεδρος του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος

Αρκαδόπουλος Νικόλαος, Καθηγητής Χειρουργικής, Πρόεδρος Ιατρικής Σχολής

Βασιλάκης Εμμανουήλ, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος

Διακάκης Μιχαήλ, Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος

Ευελπίδου Nίκη – Νικολέττα, Καθηγήτρια Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος

Καβύρης Γιώργος, Καθηγητής Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος

Καρτάλης Κωνσταντίνος, Καθηγητής Τμήματος Φυσικής

Λάγιου Παγώνα, Καθηγήτρια Επιδημιολογίας, Κοσμήτορας Σχολής Επιστημών Υγείας

Λέκκας Ευθύμιος, Ομ. Καθηγητής Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος, Συντονιστής Επιτροπής

Μαυρούλης Σπυρίδων, Επιστημονικός Συνεργάτης Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος

Πικουλής Εμμανουήλ, Καθηγητής Ιατρικής Σχολής

Σταύρου Πήλιος-Δημήτρης, Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Ψυχολογίας

Χατζηχρήστου Χρυσή, Καθηγήτρια Τμήματος Ψυχολογίας

Υπεύθυνος για την προβολή του έργου και των δράσεων της Επιτροπής είναι το μέλος ΕΔΙΠ του Τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης κ. Δημήτρης Κουτσομπόλης.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.