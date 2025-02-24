Θύμα ξυλοδαρμού έπεσε το πρωί μαθητής λυκείου από τρεις ανήλικους, εντός σχολικού συγκροτήματος, στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης. Ο παθών μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Παπανικολάου όπου νοσηλεύεται.
Οι φερόμενοι ως δράστες, όλοι 17 ετών, εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν. Κατά τις πρώτες πληροφορίες, φοιτούν σε άλλο σχολείο.
Για το περιστατικό ενημερώθηκε η εισαγγελέας που ζήτησε να εφαρμοστεί η αυτόφωρη διαδικασία.
Τα αίτια της επίθεσης δεν έχουν γίνει γνωστά μέχρι στιγμής.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.