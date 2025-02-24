Λογαριασμός
Θεσσαλονίκη: Τρεις 17χρονοι ξυλοκόπησαν μαθητή λυκείου στο Ωραιόκαστρο – Κρατούνται με την αυτόφωρη διαδικασία

Εντός σχολικού συγκροτήματος, στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης - Τα αίτια της επίθεσης δεν έχουν γίνει γνωστά μέχρι στιγμής - Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε ο μαθητής

Αστυνομία

Θύμα ξυλοδαρμού έπεσε το πρωί μαθητής λυκείου από τρεις ανήλικους, εντός σχολικού συγκροτήματος, στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης. Ο παθών μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Παπανικολάου όπου νοσηλεύεται.

Οι φερόμενοι ως δράστες, όλοι 17 ετών, εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν. Κατά τις πρώτες πληροφορίες, φοιτούν σε άλλο σχολείο.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε η εισαγγελέας που ζήτησε να εφαρμοστεί η αυτόφωρη διαδικασία.

Τα αίτια της επίθεσης δεν έχουν γίνει γνωστά μέχρι στιγμής.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

