Εκοιμήθη ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αργυροκάστρου Δημήτριος

Με βαθύτατη θλίψη έγινε γνωστό το απόγευμα της 28ης Ιουνίου 2025 ο θάνατος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Αργυροκάστρου Δημητρίου, ο οποίος εκοιμήθη στις 20:30 στο Γενικό Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων έπειτα από πολυήμερη νοσηλεία λόγω σοβαρής λοίμωξης του αναπνευστικού και ενδοκαρδίτιδας.

Ο μακαριστός Δημήτριος γεννήθηκε τον Σεπτέμβριο του 1940 στις Σέρρες και φοίτησε στη Θεολογική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Το 1974 εκάρη μοναχός στη Μονή Αγίας Αικατερίνης του Όρους Σινά, όπου διακρίθηκε στη μελέτη και ταξινόμηση παλαιών χειρογράφων.

Με την ίδρυση της Ορθόδοξης Εκκλησίας στην Αλβανία το 1991 εντάχθηκε στο ιεραποστολικό έργο του Αρχιεπισκόπου Αναστασίου και το 1994 ορίστηκε πρωτοσύγκελος της Ιεράς Μητρόπολης Αργυροκάστρου. Τον Νοέμβριο του 2006 εκλέχθηκε και χειροτονήθηκε μητροπολίτης, διακονώντας τα πνευματικά του καθήκοντα στην περιοχή για σχεδόν δύο δεκαετίες.

Κατά την αρχιερατεία του, ο σεβασμιώτατος Δημήτριος άνοιξε ναούς, ενίσχυσε την κατήχηση και ανέπτυξε πλούσια φιλανθρωπική δράση. Υπηρέτησε επί σειρά ετών ως αναπληρωτής πρόεδρος του Ιδρύματος Παιδείας «Πνοή Αγάπης», ενώ παράλληλα στήριξε την πνευματική αναγέννηση των πιστών μέσω εκπαιδευτικών πρωτοβουλιών και βιβλιογραφικών μελετών.

Το τρισάγιο υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του τελέστηκε ήδη στον παρεκκλησάκι της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αλβανίας, ενώ η εξόδιος ακολουθία θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 1η Ιουλίου 2025, ώρα 11:00, στον Καθεδρικό Ναό της Αναστάσεως του Χριστού στο Αργυρόκαστρο.



Πηγή: skai.gr

