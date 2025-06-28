Δήμος Αθηναίων: Σε αυξημένη επιφυλακή λόγω του υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς

Σε αυξημένη ετοιμότητα τέθηκαν όλες οι υπηρεσίες το δήμου Αθηναίων, λόγω του πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς και των ισχυρών ανέμων, που αναμένεται να επικρατήσουν. Λαμβάνοντας υπόψη τα μέτρα που προβλέπονται στην Αττική σε καταστάσεις συναγερμού, ο Λόφος του Λυκαβηττού θα παραμείνει κλειστός για κάθε δραστηριότητα έως νεότερης ενημέρωσης. Η απαγόρευση κυκλοφορίας τίθεται σε εφαρμογή από τα μεσάνυχτα το Σαββάτου προς Κυριακή.

Βάσει του σχεδίου Πολιτικής Προστασίας του δήμου Αθηναίων, κλιμάκια επιφυλακής από εργαζόμενους των υπηρεσιών Καθαριότητας και Πρασίνου θα πραγματοποιούν περιπολίες σε 24ωρη βάση. Η Διεύθυνση Δημοτικής Αστυνομίας βρίσκεται σε επιφυλακή από εδάφους και από αέρος με drones, για τον έλεγχο των λόφων και των περιοχών αυξημένου κινδύνου. Σημειώνεται ότι η θερμική κάμερα, η οποία επιτρέπει την ανίχνευση των μεταβολών της θερμοκρασίας, θα κατοπτεύει τους μεγάλους χώρους πρασίνου στο κέντρο της πόλης. Σε ετοιμότητα θα βρίσκονται και υδροφόρες του δήμου.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων της Δημοτικής Αστυνομίας θα λειτουργεί σε 24ωρη βάση για την ενημέρωση και τη συνδρομή της Πυροσβεστικής, καθώς κι άλλων υπηρεσιών και δήμων, εφόσον χρειαστεί.



Οι πολίτες καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Για κάθε περιστατικό ή ένδειξη κινδύνου, μπορούν να επικοινωνούν με τα τηλέφωνα 1595 (χρέωση ανάλογα με τον πάροχο) ή το 2105287800, τα οποία λειτουργούν σε 24ωρη βάση.

Πηγή: skai.gr

