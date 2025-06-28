Θλίψη επικρατεί από το μεσημέρι στην κοινωνία της Πτολεμαΐδας, με το άκουσμα ότι έφυγε από τη ζωή ο 61 ετών Σάκης Δεληγιώργης, Παραολυμπιονίκης.

Σύμφωνα με το ptolemeos.gr, αυτός είναι ο τραγικός απολογισμός ενός τροχαίου δυστυχήματος με γουρούνα το οποίο σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου 28 Ιουνίου 2025 στο Όρος της Λεκάνης του Δήμου Νέστου στην Καβάλα.

Ο 61χρονος έμπειρος οδηγός, μετέβη για να ανεβεί τα βουνά της Καβάλας, κάνοντας το αγαπημένο του χόμπι, όμως για άγνωστο λόγο το όχημά του ντελαπάρισε με αποτέλεσμα να τον καταπλακώσει και να τον τραυματίσει θανάσιμα. Πρόκειται για έναν εξαιρετικό άνθρωπο, ιδιαίτερα αγαπητό σε όλη την κοινωνία της Εορδαίας, ο οποίος εκτός των άλλων μας έκανε περήφανους τιμώντας τα εθνικά μας χρώματα. Θερμά συλλυπητήρια στους οικείους του.

Προανάκριση για τα αίτια του δυστυχήματος διενεργεί το οικείο Αστυνομικό Τμήμα Καβάλας, ενώ θα διενεργηθεί και νεκροψία-νεκροτομή.

