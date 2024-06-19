Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν 5 από τους 7 συλληφθέντες που κατηγορούνται για συμμετοχή στο κύκλωμα μαστροπείας το οποίο αποκάλυψε η πολύμηνη έρευνα της ΕΛ.ΑΣ.

Ανάμεσα σε αυτούς που πήραν το δρόμο για τις φυλακές είναι ο 43χρονος φερόμενος «εγκέφαλος» του κυκλώματος, όπως επίσης η σύζυγός του και ο γιος τους.

Εκτός από την σεξουαλική εκμετάλλευση των γυναικών, η ίδια εγκληματική οργάνωση φαίνεται πως τέλεσε απάτες (και σε απόπειρα) με εικονικά τροχαία ατυχήματα, ενώ δάνειζε χρήματα αξιώνοντας μηνιαία επιτόκια που προσεγγίζουν το 20%.

Ήδη από χθες είχαν απολογηθεί δύο μέλη του κυκλώματος, με τον πρώτο να προφυλακίζεται και τον δεύτερο να αφήνεται ελεύθερος. Σήμερα ήταν η σειρά των υπολοίπων πέντε να δώσουν εξηγήσεις στην 5η τακτική ανακρίτρια που χειρίζεται την υπόθεση.

Οι κατηγορούμενοι διώκονται για διεύθυνση, συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, και κατά περίπτωση για μαστροπεία και συνέργεια στην πράξη αυτή, εμπορία ανθρώπων, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, απάτη (τετελεσμένη και σε απόπειρα), άμεση συνέργεια στην απάτη, υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης, ψευδή υπεύθυνη δήλωση και παράνομη κατοχή όπλου.

Τι απολογήθηκε ο φερόμενος «εγκέφαλος»

Ο 43χρονος που φέρεται ως «διευθύνων» την εγκληματική οργάνωση κατά την απολογία του αρνήθηκε το σύνολο των κατηγοριών. «Δεν προώθησα, ούτε εξώθησα, ούτε εξανάγκασα άλλον στην πορνεία και ουδέποτε εκμεταλλεύτηκα τα έσοδα από την πορνεία άλλου», φέρεται να απολογήθηκε στην ανακρίτρια.

Επιπλέον, ο ίδιος αρνήθηκε ότι μέσω αγοράς αυτοκινήτων νομιμοποίησε παράνομα έσοδα, τονίζοντας, κατά πληροφορίες, ότι η αγορά και η πώληση γινόταν στα πλαίσιο της εμπορικής του δραστηριότητας από το 2014, όταν συνέστησε σχετική ατομική επιχείρηση. Αρνήθηκε δε, ότι τέλεσε απάτες μέσω εικονικών τροχαίων ατυχημάτων.

Οι ισχυρισμοί του ωστόσο δεν έπεισαν εισαγγελέα και ανακρίτρια που ομόφωνα του «έδειξαν» το δρόμο προς τις φυλακές, όπως επίσης σε τέσσερις συγκατηγορούμενούς του. Στους δύο που αφέθηκαν ελεύθεροι, έναν άντρα και μία γυναίκα, επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι.

