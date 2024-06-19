Ποινική δίωξη για διατάραξη οικιακής ειρήνης και απειλή ασκήθηκε από την εισαγγελία σε βάρος της πρώην συζύγου του ποινικολόγου Απόστολου Λύτρα, ύστερα από μήνυση που κατέθεσε σε βάρος της η Σοφία Πολυζωγοπούλου.

Η πρώην σύζυγος του Απόστολου Λύτρα, παραπέμφθηκε να δικαστεί από το Αυτόφωρο Μονομελές Δικαστήριο.

Σύμφωνα με την μήνυση, η πρώην σύζυγος του ποινικολόγου, κατηγορείται για διατάραξη της οικιακής ειρήνης, παράνομη βία, εξύβριση και απειλή με ηθικό αυτουργό τον ποινικολόγο, καθώς το βράδυ της Τρίτης πήγε στο σπίτι που μένει η κυρία Πολυζωγοπούλου στον Γέρακα με εκείνη να ενεργοποιεί το panic button.

Η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών έστειλε αντίγραφα της δικογραφίας στην Εισαγγελία Εφετών για τις περαιτέρω ενέργειες της για τον μηνυόμενο δικηγόρο, συνεργάτη του κ. Λύτρα μετά την προσαγωγή του από τους αστυνομικούς, όπως και στην ανακρίτρια Χριστίνα Σαλάππα προκειμένου να αποφανθεί εάν παραβιάστηκαν οι περιοριστικοί όροι που είχαν επιβληθεί στον κ .Λύτρα.

Σε θετική περίπτωση θα εκδοθεί ένταλμα σύλληψης σε βάρος του ποινικολόγου.

Στα δικαστήρια έχει έρθει και ο συνήγορος του θύματος κ. Σοφός για να γνωστοποιήσει ότι παραβιάστηκαν οι περιοριστικοί όροι και να ζητήσει προφυλάκιση του.

Πηγή: skai.gr

