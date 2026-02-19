Στη μεγάλη δωρεά του ΚΑΤ, στην εξέλιξη του κύματος γρίπης, στους χρόνους αναμονής στα ΤΕΠ, στην αξιολόγηση των νοσοκομείων από τους ασθενείς, στην πορεία της Ενιαίας Λίστας Χειρουργείων και των απογευματινών χειρουργείων, στις προσλήψεις προσωπικού, στον ψηφιακό μετασχηματισμό/τεχνητή νοημοσύνη και στα προγράμματα πρόληψης αναφέρθηκε σήμερα ο υφυπουργός Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους, σε συνέντευξη στην τηλεόραση του BLUE SKY.

Η ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα για την Πολιτεία, με έμφαση τόσο στις υποδομές όσο και στο ανθρώπινο δυναμικό. Το 2026 προγραμματίζονται 5.000 μόνιμες προσλήψεις και 3.000 θέσεις επικουρικού προσωπικού, με ιδιαίτερη στόχευση στην κάλυψη των αναγκών σε νοσηλευτές, ένα ζήτημα που απασχολεί συνολικά την Ευρώπη, ανέφερε ο κος Θεμιστοκλέους.

«Η πλατφόρμα θα ανοίξει για επικουρικό νοσηλευτικό προσωπικό αρχικά στην Αττική και στα μεγάλα αστικά κέντρα και στη συνέχεια στην υπόλοιπη χώρα. Όποιος καταθέσει αίτηση και πληροί τα απαιτούμενα προσόντα θα προσληφθεί», ανέφερε.

ΕΚΑΒ: Προχωρούν οι διαδικασίες για την πρόσληψη διασωστών - 250 νέα ασθενοφόρα στον στόλο

Παράλληλα, ο υπουργός πρόσθεσε ότι προχωρούν οι διαδικασίες για την ενίσχυση του ΕΚΑΒ, σημειώνοντας ότι η εικόνα έχει βελτιωθεί, αλλά υπάρχει ακόμα δρόμος.

«Στην Αττική, στην πρωινή βάρδια, επιχειρούσαν περίπου 60 ασθενοφόρα, ενώ πλέον επιχειρούν περίπου 70, δηλαδή επιπλέον 10 ασθενοφόρα σε σχέση με πριν, που είναι και ο μεγαλύτερος αριθμός που διέθετε το ΕΣΥ». Τόνισε ότι η αύξηση των μηχανών άμεσης επέμβασης έχει συμβάλει στη μείωση χρόνων απόκρισης, ώστε να δίνονται γρήγορα πρώτες βοήθειες σε οξέα περιστατικά. Συμπλήρωσε ότι «παραλαμβάνονται 250 νέα ασθενοφόρα από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και θα ανοίξει σύντομα η πλατφόρμα για διασώστες στην Αττική και στα μεγάλα αστικά κέντρα, με στόχο περαιτέρω ενίσχυση».

Σχετικά με την αξιολόγηση των νοσοκομείων από τους ασθενείς, ο υφυπουργός ανέφερε ότι, «το δείγμα έχει ξεπεράσει τους 40.000 ασθενείς και το 75% χαρακτηρίζει τη νοσηλεία καλή ή πολύ καλή, ενώ στο 92% των περιπτώσεων οι ασθενείς δήλωσαν ότι βρήκαν γιατρό της ειδικότητας στο νοσοκομείο που επισκέφθηκαν». Υπογράμμισε ότι τα αποτελέσματα λειτουργούν ως εργαλείο διοίκησης, καθώς τα λαμβάνει και ο διοικητής κάθε νοσοκομείου για άμεσες παρεμβάσεις.

