Υπεράνθρωπες είναι οι προσπάθειες που δίνουν οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής, προκειμένου να περιορίσουν τον πύρινο εφιάλτη που καίει στη βορειοανατολική Αττική και συγκεκριμένα σε Κρυονέρι και Δροσοπηγή.

Ένας από τους εθελοντές πυροσβέστες μίλησε στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ και όσα περιέγραψε ήταν συγκλονιστικά. «Από την πρώτη στιγμή επιχειρούμε εδώ. Όταν ήρθαμε στο σημείο εδώ, διαπιστώσαμε μια κόλαση. Η φωτιά ήταν μέσα σε δάσος κι ερχόταν η φλόγα με τόση ορμή, που δεν μπορούσες να κάνεις τίποτα. Έβλεπες παντού φλόγες και δεν ήξερες πού να δράσεις».

«Προσωπικά το πλήρωμά μου περικυκλώθηκε δυο φορές και τη μια είπα ότι θα καώ ζωντανός», προσέθεσε.

