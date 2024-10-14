Κυλλήνη: Αυτοκίνητο "τσούλησε" στο λιμάνι και έπεσε στη θάλασσα - Δείτε φωτογραφίες

Αναστάτωση επικράτησε περίπου στις τέσσερις το απόγευμα στο λιμάνι της Κυλλήνης, όταν αυτοκίνητο κύλησε από το χώρο του αλιευτικού καταφυγίου που ήταν σταθμευμένο στην προκυμαία και έπεσε στη θάλασσα.

Αρχικά, σύμφωνα με το ilialive.gr, οι αυτόπτες μάρτυρες δεν γνώριζαν αν υπήρχαν άνθρωποι μέσα σε αυτό και επικράτησε πανικός για να σώσουν τους πιθανούς επιβάτες.

Άμεσα κινητοποιήθηκε το προσωπικό του Λιμεναρχείου Κυλλήνης και δύτης.

Γρήγορα, όμως, όλοι ανακουφίστηκαν, όταν έγινε γνωστό πως η ιδιοκτήτρια του οχήματος, βρισκόταν σε κατάστημα της περιοχής, και το όχημα είχε κινηθεί προς τη θάλασσα μόνο του.

Αυτή την ώρα οι δύτες αναζητούν το ακριβές σημείο που έχει καταλήξει το όχημα για την ανάσυρσή του.

