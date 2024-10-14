Στο ΣτΕ οι οδηγοί ταξί για το αυτοκόλλητο σήμα κατοχής POS

Στο Συμβούλιο της Επικρατείας έχουν προσφύγει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Επαγγελματιών Ιδιοκτητών Αυτοκινήτων Ταξί και Αγοραίων, οι Σύνδεσμοι Επαγγελματιών Αυτοκινητιστών Οχημάτων με Μετρητή Πειραιά, Θεσσαλονίκης, Κέρκυρας, Ηρακλείου, Μυτιλήνης και ο Σύνδεσμος Ραδιοταξί.
Ζητούν να ανασταλεί και να ακυρωθεί η από 1ης Αυγούστου 2024 απόφαση του υπουργού Εθνικής Οικονομίας που υποχρεώνει όλους τους οδηγούς ταξί να τοποθετούν στο πίσω δεξιό τμήμα του παρμπρίζ ειδικό σήμα διαστάσεων 25×12 το οποίο θα γνωστοποιεί στα ελληνικά και αγγλικά η κατοχή και χρήση POS.
Να σημειωθεί, ότι η επίμαχη υπουργική απόφαση μεταξύ των άλλων προβλέπει ότι η μη τοποθέτηση του επίμαχου σήματος στο μπαμπρίζ, επιφέρει πρόστιμο των 1.000 ευρώ.
Αναλυτικότερα, οι προσφεύγοντες στο ΣτΕ υποστηρίζουν ότι η προσβαλλόμενη υπουργική απόφαση παραβιάζει την Ευρωπαϊκή νομοθεσία (οδηγία 2014/45/ΕΕ), τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και δεν έχει ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία.
Τέλος, υποστηρίζουν ότι η τοποθέτηση του σήματος στο πίσω δεξί τζάμι του οχήματος δημιουργεί προβλήματα ασφαλείας, καθώς εμποδίζει τον οπτικό έλεγχο από το κάθισμα του οδηγού, προξενεί βλάβη στους υαλοκαθαριστήρες, κ.λπ.
