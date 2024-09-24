Εισβολή αντιεξουσιαστών στην πρώην κατάληψη «Libertatia»

Άτομα του ευρύτερου αντιεξουσιαστικού χώρου εισέβαλαν απόψε στο διατηρητέο κτίριο όπου στεγαζόταν επί σειρά ετών κατάληψη με την ονομασία «Libertatia», παραβιάζοντας προηγουμένως τον σφραγισμένο χώρο.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι εντός του κτιρίου βρίσκονται δεκάδες άτομα και πραγματοποιούν μουσική συναυλία.

Στην περιοχή βρίσκονται αστυνομικές δυνάμεις που προχώρησαν σε τουλάχιστον δέκα προσαγωγές ατόμων, γύρω από το διατηρητέο κτίριο το οποίο βρίσκεται στη Λεωφόρο Στρατού.

Το διατηρητέο είχε καταστραφεί ολοσχερώς από πυρκαγιά τον Ιανουάριο του 2018 και έκτοτε άτομα που ανήκουν στον ευρύτερο αντιεξουσιαστικό χώρο επιχειρούν την επισκευή του, εκτελώντας διάφορες εργασίες.

Η Αστυνομία κατ’ επανάληψη έχει προβεί σε επιχειρήσεις απομάκρυνσης αυτών των ατόμων προχωρώντας σε προσαγωγές και συλλήψεις.

Η πιο πρόσφατη επιχείρηση έγινε στο τέλος του προηγούμενου μήνα και οδήγησε στη σύλληψη 11 ατόμων.

Μετά την επιχείρηση αυτή ο χώρος είχε σφραγιστεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

