Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε νωρίς το μεσημέρι της Τρίτης και συγκεκριμένα γύρω στη 13.00, στη Λ. Μαραθώνος στο ύψος της Παλλήνης.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ένα φορτηγό παρέσυρε και φέρεται να εγκατέλειψε πεζό, ο οποίος κατέληξε.

Λόγω του περιστατικού διεκόπη η κυκλοφορία των οχημάτων στη Λ. Μαραθώνος από το ύψος της συμβολής της με την οδόν Έντισον στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Μαραθώνα στην Παλλήνη, ωστόσο λίγο μετά τις 15.00 το μεσημέρι αποκαταστάθηκε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.