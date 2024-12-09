Μεγάλο τμήμα του ιστορικού πλάτανου στο Κράσι του Ηρακλείου, αποκολλήθηκε από τον κορμό και κατέληξε στον δρόμο, ο οποίος έκλεισε λόγω του όγκου του τμήματος που έπεσε.

Πρόκειται για ένα από τα γηραιότερα δέντρα, με ηλικία που ξεπερνάει τα 1.000 χρόνια, και έχει χαρακτηριστεί διατηρητέο μνημείο της φύσης. Σύμφωνα με τον δήμαρχο Χερσονήσου, Ζαχαρία Δοξαστάκη, το ιστορικό δέντρο, που αναφέρεται και στο έργο του Νίκου Καζαντζάκη, τα τελευταία χρόνια αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα και μάλιστα βρίσκεται σε εξέλιξη ειδική μελέτη προκειμένου να προστατευτεί.

«Το ίδιο θα συνεχίσουμε να κάνουμε και στο εξής», ανέφερε ο δήμαρχος, σημειώνοντας ότι στο τμήμα του δέντρου που αποκολλήθηκε είχαν γίνει, στο παρελθόν, εργασίες προκειμένου να στερεωθεί.

Μάλιστα, ο κ. Δοξαστάκης, ο οποίος αναμένεται να βρεθεί άμεσα στο σημείο μαζί με τον δασάρχη, εξήγησε ότι ήδη οι υπηρεσίες του δήμου έχουν σπεύσει και πρόσθεσε πως η αποκόλληση του τμήματος του δέντρου ήταν αποτέλεσμα της κατάστασης στην οποία βρισκόταν, αλλά και των θυελλωδών ανέμων που έπνεαν στην περιοχή κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

