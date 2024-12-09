ΣτΕ: Συνταγματική η παύση λειτουργίας της ανώτατης εκκλησιαστικής Ακαδημίας Θεσσαλονίκης

Συνταγματική έκρινε κατά πλειοψηφία η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας την παύση λειτουργίας της Ανώτατης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Θεσσαλονίκης.

Όπως αναφέρεται στην 1919/2024 απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ "η παύση λειτουργίας της Ανώτατης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Θεσσαλονίκης και η μεταφορά των εν ενεργεία σπουδαστών της στην αντίστοιχη σχολή της Αθήνας δεν έρχεται σε αντίθεση με τις συνταγματικές διατάξεις περί επικρατούσας θρησκείας και θρησκευτικής ελευθερίας, αλλά εξυπηρετεί την ορθολογική και αποτελεσματική λειτουργία της δημόσιας Διοίκησης."

Επίσης, το Δικαστήριο έκρινε ότι η αλλαγή αυτή δεν παραβιάζει τη δικαιολογημένη εμπιστοσύνη των εν ενεργεία σπουδαστών.

"Διαπίστωσε όμως, ότι η αδράνεια της Διοίκησης να ρυθμίσει τα ζητήματα σχετικά με την κατάσταση των μεταφερόμενων σπουδαστών (υπολειπόμενα εξάμηνα φοίτησης, κατοχύρωση βαθμολογίας, στέγαση, σίτιση κ.λπ.) δεν είναι νόμιμη", αναφέρεται στην απόφαση.

