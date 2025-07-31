Δύο αδέρφια συνελήφθησαν το Σάββατο στη Σούδα, μετά από μια καλοσχεδισμένη αστυνομική επιχείρηση του Αστυνομικού Τμήματος (ΑΤ) Κίσσαμου για υπόθεση human trafficing που αφορά την οικονομική εκμετάλλευση 15χρονης από τον πατέρα και το θείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του zarpanews, το κουβάρι της τραγικής υπόθεσης άρχισε να ξετυλίγεται τον περασμένο μήνα, όταν η 15χρονη μαθήτρια στην Κίσσαμο, ξεκίνησε να συγκεντρώνει τα δικαιολογητικά για την έκδοση βιβλιαρίου εργασίας.

Στο αστυνομικό τμήμα, έγινε αντιληπτό ότι το κορίτσι μεγάλωνε σε επισφαλείς συνθήκες με την επιμέλεια να έχει δοθεί στον πατέρα, ο οποίος όμως είναι εξαρτημένος από ναρκωτικά, όπως και ο θείος.

Ακολούθησαν συνεντεύξεις παρουσία ψυχολόγου της αστυνομίας ενώ η κοπέλα ξεκίνησε να εργάζεται σε τοπική επιχείρηση σύμφωνα με τον νόμο και με πολύ καλές εβδομαδιαίες απολαβές.

Όπως διαπιστώθηκε από τους αστυνομικούς στην Κίσσαμο, πατέρας και θείος, κάθε εβδομάδα, έπαιρναν από το κορίτσι την αμοιβή, χρησιμοποιώντας αυτά τα χρήματα για να προμηθεύονται ναρκωτικά.

Η έρευνα οδήγησε στο στήσιμο μιας καλά οργανωμένης αστυνομικής επιχείρησης το περασμένο Σάββατο, όπου οι δυο άνδρες πιάστηκαν μαζί με το κορίτσι στην περιοχή της Σούδας εν ώρα αγοραπωλησίας.

Τα δύο αδέρφια οδηγήθηκαν χθες στον ανακριτή και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν για την οικονομική εκμετάλλευση της ανήλικης ενώ κατηγορούνται ακόμα για παραβάσεις του νόμου περί ναρκωτικών και για αντίσταση κατά της αρχής.

Επίσημες ανακοινώσεις για την υπόθεση αναμένονται εντός της ημέρας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.